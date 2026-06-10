Rosa Villacastín dicta una clara sentencia a la cobertura de RTVE sobre la visita del Papa a España

Desde que llegó el sábado a Madrid, RTVE se está volcando en su programación con una cobertura sin precedentes para retransmitir en directo todos los actos que está protagonizando el Papa en nuestro país. Una serie de especiales informativos que están liderando en audiencia y que ahora han recibido el aplauso de la periodista Rosa Villacastín.

RTVE está acompañando al Papa León XIV en su viaje por Madrid y Barcelona y seguirá haciéndolo este jueves y viernes con su visita a las islas Canarias para hablar de la inmigración y mostrar su apoyo a todos aquellos que llegan en pateras a nuestras costas para buscar una nueva vida.

En los últimos días, La 1 se ha volcado en su programación con sendos especiales levantando su parrilla habitual para ofrecer en directo todos los actos y misas que está realizando el Pontífice en Madrid y Barcelona. Rostros como Igor Gómez, Lourdes Maldonado, Marc Sala, Pepa Bueno, Alejandra Herranz, Lorenzo Milá, Gemma Nierga, Oriol Nolis y Cristina Villanueva están formando parte de los programas informativos que se están realizando in situ.

Una serie de especiales que están liderando en audiencia y arrasando a sus rivales como pasó el domingo pasado con la misa desde Cibeles cuando anotó un arrollador 21,2% de cuota y 732.000 espectadores y el lunes con la comparecencia de León XIV en el Congreso con un 19,7% en el especial y un desorbitado 23,1% de share durante el discurso del Papa. También este martes, La 1 lideró con la misa en la Catedral de Barcelona con un 14,5%.

Una cobertura que está recibiendo muchos aplausos. El último de ellos ha sido el de Rosa Villacastín. "Llevo pegada a TVE desde la llegada de León XIV a España. Me siento orgullosa de todos los que han colaborado para que su estancia la recuerde/la recordemos como un gran acontecimiento", ha sentenciado la habitual colaboradora de 'Mañaneros 360'.