Atronadora sentencia de la audiencia a Pepa Bueno tras estrenarse en el 'Telediario 2' de La 1 de TVE 

Este lunes 1 de septiembre, TVE ha iniciado una nueva etapa de los informativos con nueva línea gráfica en los 'Telediarios' y con nuevas caras. Sin duda, la incorporación de Pepa Bueno como directora y presentadora del 'Telediario 2' es la gran baza.
Pepa Bueno regresa así a la cadena pública trece años después tras pasar por la Cadena SER donde dirigió y presentó tanto 'Hora 25' como 'Hoy por hoy' y después de haber dirigido durante los últimos cuatro años el diario El País.
Trece años después de presentar el Telediario por última vez, Pepa Bueno regresa a los Servicios Informativos de RTVE para presentar y dirigir el Telediario de las 9 de la noche, una de las ediciones más emblemáticas de sus informativos. Un repaso a la actualidad nacional e internacional aportando pluralidad, análisis y contexto y dando voz también a sus protagonistas.
Además por si fuera poco, en su primer día, Pepa Bueno ha tenido el honor de entrevistar a Pedro Sánchez en la que ha sido la primera entrevista del presidente del Gobierno en este curso político que arranca ahora. Una entrevista que ha permitido a la presentadora preguntar al jefe del Ejecutivo sobre los principales asuntos de la actualidad nacional e internacional en una de las entrevistas políticas más esperadas.
"¿Qué tal están? Muy buenas noches. Aquí en el Pirulí, dispuestos ya para contarles una temporada intensa, apasionante y muy compleja como ha demostrado la emergencia de los incendios a la que acabamos de enfrentarnos y que obliga a todos los poderes públicos a plantearse en serio la gestión forestal de este país para que en la medida de lo posible no vuelva a haber vidas, bienes y entorno natural en peligro. Son las cosas de la vida muy relacionadas con la política que tendrán que abrirse paso en un curso político y judicial de infarto", empezaba diciendo la presentadora en el arranque del 'Telediario 2'.
Aplausos al regreso de Pepa Bueno al 'Telediario' de TVE
Como era de esperar, el regreso de Pepa Bueno al frente del 'Telediario 2' de TVE en relevo de Lluis Guilera, que ha sido el encargado de presentar el informativo en agosto tras la marcha de Marta Carazo después de su fichaje por la secretaría de la Reina Letizia, ha sido muy aplaudido en redes sociales.
