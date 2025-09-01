Atronadora sentencia de la audiencia a Pepa Bueno tras estrenarse en el 'Telediario 2' de La 1 de TVE 

Este lunes 1 de septiembre, TVE ha iniciado una nueva etapa de los informativos con nueva línea gráfica en los 'Telediarios' y con nuevas caras. Sin duda, la incorporación de Pepa Bueno como directora y presentadora del 'Telediario 2' es la gran baza.

Pepa Bueno regresa así a la cadena pública trece años después tras pasar por la Cadena SER donde dirigió y presentó tanto 'Hora 25' como 'Hoy por hoy' y después de haber dirigido durante los últimos cuatro años el diario El País.

Trece años después de presentar el Telediario por última vez, Pepa Bueno regresa a los Servicios Informativos de RTVE para presentar y dirigir el Telediario de las 9 de la noche, una de las ediciones más emblemáticas de sus informativos. Un repaso a la actualidad nacional e internacional aportando pluralidad, análisis y contexto y dando voz también a sus protagonistas.

Además por si fuera poco, en su primer día, Pepa Bueno ha tenido el honor de entrevistar a Pedro Sánchez en la que ha sido la primera entrevista del presidente del Gobierno en este curso político que arranca ahora. Una entrevista que ha permitido a la presentadora preguntar al jefe del Ejecutivo sobre los principales asuntos de la actualidad nacional e internacional en una de las entrevistas políticas más esperadas.

"¿Qué tal están? Muy buenas noches. Aquí en el Pirulí, dispuestos ya para contarles una temporada intensa, apasionante y muy compleja como ha demostrado la emergencia de los incendios a la que acabamos de enfrentarnos y que obliga a todos los poderes públicos a plantearse en serio la gestión forestal de este país para que en la medida de lo posible no vuelva a haber vidas, bienes y entorno natural en peligro. Son las cosas de la vida muy relacionadas con la política que tendrán que abrirse paso en un curso político y judicial de infarto", empezaba diciendo la presentadora en el arranque del 'Telediario 2'.

Aplausos al regreso de Pepa Bueno al 'Telediario' de TVE

Como era de esperar, el regreso de Pepa Bueno al frente del 'Telediario 2' de TVE en relevo de Lluis Guilera, que ha sido el encargado de presentar el informativo en agosto tras la marcha de Marta Carazo después de su fichaje por la secretaría de la Reina Letizia, ha sido muy aplaudido en redes sociales.

Buenos primeros minutos de Pepa Bueno en su regreso al TD. Como si no se hubiera ido nunca. Se ha cuidado la liturgia de inicio: caminando con ráfaga por el estudio, se echaba en falta, y qué bonita la idea de desenfocar el fondo de las pantallas como antes, en su presentación. — Borja Terán (@borjateran) September 1, 2025

@La1_tve Magnífica Pepa Bueno en el telediario! 👏🏻👏🏻👏🏻 — Mayco Quirós (@maycoquiros) September 1, 2025

Todo un placer volver a ver a una gran profesional de la información como Pepa Bueno — 🟥 Antonio Ibáñez Bedmar 🟥✊️ (@tonybanez58) September 1, 2025

La 1 y Pepa Bueno es todo bien — Alejandro M Barrio (@alexmbarrio) September 1, 2025

Pepa Bueno en el Telediario 🤩 — javier alén 🫧 (@aleenvelo) September 1, 2025

Pepa Bueno en @rtve suena contundente, con profundidad.



Buen inicio. Buena vuelta. — Ángel Martínez 🇪🇺♻️🌏🌿 (@angelmartinezx2) September 1, 2025

Ver a una gran profesional como Pepa Bueno de nuevo en los informativos es vida.



Que se jodan los fachas y los fascistas. #TVE — ivi C 🌹💪🏼 (@IvanCalvo_9) September 1, 2025

El plano inicial del plató del Telediario con Pepa Bueno es CINE. — Carlos Sobrín (@CGSobrin) September 1, 2025

Pepa Bueno empezando con un monólogo pic.twitter.com/Ojm8JAfskb — TRVE COMUNICACIÓN (@jcarlosmonster) September 1, 2025

Lo que Pepa Bueno está haciendo en La 1 es un informativo. Lo que Vicente Vallés está haciendo en Antena 3 es un editorial panfletario — 🔻 (@c0cagamarra) September 1, 2025

El telediario de RTVE no sé si lo estoy viendo o soñando.

Están informando de las noticias nacionales e internacionales sin repetir como loros las monsergas de Ayuso y Feijóo. — αnhgi (@Anhgi_) September 1, 2025

Lo que le falta al Telediario para ser el mejor informativo es una línea gráfica en condiciones, porque menuda guasa tienen los cambios…



Es que lo visual hace que baje muchisimo de nivel, es una pena tener a Pepa Bueno y que la gráfica no esté a la altura de RTVE. — Nacho Diez (@nachxdeu) September 1, 2025

Pepa Bueno es una espléndida profesional, que desgrana las noticias con una credibilidad y una elegancia especiales. La televisión pública, que es de todos, está de enhorabuena. — Antonio Papell (@Apapell) September 1, 2025

Maravillosa Pepa Bueno ( @PepaBueno ) en el Telediario de @La1_tve



Aporta clase, profesionalidad, claridad... ¡Me encanta! Me tendrá aqui cada noche viéndola. — JJRS (@JJRS80) September 1, 2025

Que recuerdos volver a ver a Pepa Bueno al frente del Telediario @PepaBueno . Cuando era pequeña y veía las noticias siempre decía "yo quiero hacer esto". — Sabía que venías (@mariia_aroca) September 1, 2025