Pepa Bueno sorprende y entrevistará a Pedro Sánchez en el primer 'Telediario' de su regreso a TVE

Este próximo lunes, 1 de septiembre, Pepa Bueno tomará las riendas de la segunda edición del Telediario de TVE, en el que será su regreso a la cadena pública trece años después. Y lo hará por todo lo alto: entrevistando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Será al término del informativo, cuando la periodista entreviste al jefe del Ejecutivo. A diferencia de otras ocasiones, esta vez el líder de los socialistas no será entrevistado desde el Palacio de la Moncloa, sino desde el plató del Telediario en Torrespaña, y podrá seguirse en directo en La 1, La 2, Canal 24 horas, RNE y RTVE Play.

Trece años después de presentar su último Telediario en TVE, Pepa Bueno regresará a los Servicios Informativos de RTVE para presentar y dirigir el Telediario de las 21:00 horas. "Es como cerrar un círculo, volver a donde aprendí el oficio y me convertí en la periodista que soy. El mundo que conocemos está en un proceso de cambio profundo y poder contarlo con la redacción de los Servicios Informativos de TVE es muy estimulante porque trabajas con la seguridad de la solvencia, el rigor y la innovación", aseguró la periodista cuando se confirmó su regreso.

Pepa Bueno presentó y editó el Telediario 2 entre los años 2009 y 2012. Durante ese periodo, el informativo de la cadena pública obtuvo el Premio al Mejor Telediario del Mundo en los Media Tenor Global TV Awards. En el año 2012 dio el salto a otros medios, como la Cadena SER y el diario 'El País', donde fue directora durante los últimos cuatro años. Ahora, como ella misma dice, se cierra un círculo volviendo a la que siempre será su casa televisiva. Y lo hará por la puerta grande con esta esperada entrevista al presidente del Gobierno.