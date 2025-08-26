Pepa Bueno ya tiene fecha exacta para su regreso como presentadora del Telediario de TVE 13 años después

Ya hay fecha para el regreso de Pepa Bueno a TVE como presentadora de la segunda edición del Telediario. Será el próximo lunes 1 de septiembre cuando la periodista vuelva a la que, durante años, fue su casa televisiva.

Este lunes 25 de agosto, Jesús Cintora dedicó unos minutos de su programa, 'Malas lenguas', para darle la bienvenida a su nueva compañera. La periodista se ha mostrado entusiasmada con su regreso a la cadena pública, donde entre el 2009 y 2012 ya presentó el informativo.

"Llevamos un día de muchos preparativos, con pruebas en el plató, de trabajo en el equipo de edición…", explicó Pepa Bueno en 'Malas lenguas'. Además, reconoció que están siendo "días intensos… estoy deseando empezar para descansar porque luego solo será hacer un telediario, algo que todos sabemos hacer".

"Son días de preparativos muy intensos y para mí de mucha emoción porque es el reencuentro con los compañeros. Y el reencuentro con una dinámica de trabajo que me encanta y que me apasiona, la información audiovisual y que hacía muchos años que no hacía", ha añadido la presentadora.

Pepa Bueno pone en valor el trabajo de todo el equipo del Telediario de TVE

Pepa Bueno también hizo referencia al drama que está viviendo España este verano por culpa de los incendios: "Me incorporo al telediario en un momento que es más necesario que nunca. La oleada terrible de incendios que estamos atravesando es una prueba de fuego para preocuparnos por la gente que ha perdido la vida y pedir rendición de cuentas a los responsables para que no vuelva a ocurrir. A ver si es posible alguna vez en este país tener un debate sereno y profundo sobre qué tenemos que hacer para si vuelve a ocurrir el daño sea el menor posible".

Por último, Pepa Bueno ha querido dejar claro que "el periodismo siempre ha sido importante, pero ahora es más importante que nunca. En este momento en el que hay tanta gente empeñada en que creamos que existen realidades paralelas. Pues no, la realidad existe y de nosotros se pide una aproximación honesta a esa realidad".

"Para eso hacen su trabajo los periodistas de los servicios informativos de TVE. Ellos son los que fabrican la materia prima con lo que luego yo me sentaré a contar el relato del día", ha sentenciado la periodista, poniendo el valor el trabajo de todos los profesionales que hacen posible el Telediario.