El motivo por el que Jesús Cintora y 'Malas lenguas' desaparecen de la sobremesa de La 1 este lunes

'Malas Lenguas' se ha consolidado este verano con su emisión en la sobremesa de La 1. Lo que llegó como un parche por la cancelación de 'La familia de la tele' y con la excusa de la actualidad por el caso de Santos Cerdán se ha quedado como fijo tras haber anotado sus mejores datos en las últimas semanas.

Por eso, todo apunta a que 'Malas Lenguas' se mantendrá en la parrilla de La 1 esta nueva temporada a la espera de saber como quedan configuradas las tardes de TVE y qué pasará con 'Directo al grano', el nuevo magacín que conducirán Marta Flich y Gonzalo Miró.

No obstante, esta semana, los espectadores que sintonicen La 1 para ver el primer tramo de 'Malas Lenguas' en sobremesa se encontrarán con que el espacio de Jesús Cintora no se emitirá durante algunos días con motivo de La Vuelta.

Así, tras comenzar el pasado sábado, TVE sigue emitiendo cada día las jornadas de La Vuelta empezando en Teledeporte y posteriormente saltando algunos días bien a la sobremesa de La 2 o a la de La 1 como sucederá este mismo lunes haciendo que el programa de Cintora falte a su cita con la audiencia en su primer bloque.

De esta manera, este lunes, La 1 emitirá la tercera etapa de La Vuelta 2025 entre San Maurizio Canavese > Ceres a partir de las 15:55 horas. Justo después llegarán 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', que verán alterados brevemente sus horarios comenzando a las 17:30 horas y a las 18:25 horas respectivamente.

Hoy, etapa 3 de #LaVuelta25: 139 kilómetros que transcurren entre San Maurizio Canavesa y Ceres.



🚴‍♀️Podrás seguir esta etapa desde las 14.05 horas en @teledeporte y, a partir de las 15.55 horas, en @La1_tve.https://t.co/k7F8wt9fd0 pic.twitter.com/SxSmi6ftRV — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 25, 2025

Por su parte, 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora si que emitirá su segundo bloque en simulcast en La 1 y en La 2 como ha sido habitual las últimas semanas tras la retirada de 'La Pirámide'. El espacio producido por Big Bang Media arrancará en torno a las 19:20 horas en ambos canales.

Así queda la parrilla de tarde de La 1 este lunes 25 de agosto:

15:00h - 'Telediario 1'

15:35h - 'Deportes 1'

15:40h - 'El Tiempo'

15:45h - 'Informativo Territorial 2'

15:55h - La Vuelta 2025: Etapa 3 - San Maurizio Canavese > Ceres

17:25h - 'Valle Salvaje'

18:30h - 'La Promesa'

19:20h - 'Malas Lenguas' (en simulcast con La 2)

20:30h - 'Aquí la tierra'