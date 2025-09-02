Los datos de audiencia del regreso de Pepa Bueno al 'Telediario' de TVE sentencian su futuro muy claramente

Una de las novedades más esperadas del arranque de temporada en RTVE era el regreso de Pepa Bueno al 'Telediario 2' como directora y presentadora 13 años después de su anterior etapa. Y los registros de audiencia demuestran que había expectación y que su retorno ha sido todo un acierto del ente público.

El debut de la popular periodista, que fue muy alabado en redes sociales durante la emisión, incrementó notablemente los resultados cuantitativos del informativo nocturno, que se había movido entre el 9,7% y el 11% en la semana anterior. Así, el 'Telediario' de este lunes, que se ofreció en simulcast, anotó un gran 13,2% y 1,4 millones de espectadores en La 1, un 3,6% y 373.000 en La 2 y un 1% en el Canal 24 horas.

En total, la segunda edición del 'Telediario' congregó a más de 1,8 millones de telespectadores de media entre los tres canales y un 17,8% de cuota de pantalla. Fue segunda opción de la noche.

El retorno de Pepa Bueno al Telediario de @la1_tve (incluyendo la entrevista a Pedro Sánchez) alcanza un 13.2% de share y una media de 1.381.000 espectadores



➡️ Más de 3.6 millones de espectadores únicos



➡️ Suma un 3.6% en La2 y un 1% en el 24 Horas#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Y16ypeFBYa — Dos30' (@Dos30TV) September 2, 2025

Estas métricas incluyen la entrevista que Pepa Bueno realizó a Pedro Sánchez entre las 21:30 y las 22:17 horas. En esos 47 minutos, La 1 marcó un 13,5% y casi 1,5 millones de seguidores, La 2 promedió un 3,8% y 422.000 y el Canal 24 horas un 1,1% y más de 100 mil. Con todo, el resultado global ascendió a un 18,4% de share y más de 2 millones de televidentes.

🗣️ La entrevista de @PepaBueno a @sanchezcastejon en el @telediario_tve en @la1_tve, @la2_tve y 24h logró 3.965.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



📣 El espacio registró 2.027.000 espectadores de media y un 18.5% de cuota de pantalla.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/Bor8oVfgRy — Barlovento Comunicación (@blvcom) September 2, 2025

Se convierte así en la entrevista más seguida a Pedro Sánchez en televisión de los últimos dos años. Además, estos destacados datos contribuyeron a que La 1 firmara en el primer día de curso televisivo un 12,5% de media.

Se trata de su mejor arranque de temporada en 14 años gracias a ese buen rendimiento del 'Telediario 2' con Pepa Bueno, al estreno de 'MasterChef Celebrity 10' (16,4%), al éxito del doble capítulo de 'La Promesa' en la tarde (14,4% y 12,7%), al máximo desde marzo de 'Aquí la tierra' (12,3%) y, por supuesto, a sus ya consolidadas mañanas con 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo (15,8%) y 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz (13,8%).