Iñaki López desmonta a Perico Delgado en 'Más vale tarde' por lo de La Vuelta: "Quizás habría que decírselo"

No hay duda de que esta vuelta ciclista a España se recordará por dos cosas. Una por como las protestas propalestinas impidieron que se celebrara la última etapa en Madrid y otra por las polémicas y controvertidas palabras de Pedro Delgado. Este lunes, 'Más vale tarde' se hacía eco de lo que decía el comentarista tanto en la retransmisión en TVE como posteriormente en OK Diario e Iñaki López no dudaba en cuestionarle.

"Vamos a escuchar lo que parece que ha dicho un gran campeón del ciclismo, un clásico como es Perico Delgado que por lo visto ha provocado mucha polémica con algunas declaraciones al respecto de lo ocurrido en La Vuelta", empezaba señalando Iñaki López dando paso a Conchi Gil para que explicara lo que había dicho el ex deportista.

Tras ello, 'Más vale tarde' emitía las declaraciones de Pedro Delgado en OKDiario y en sus redes sociales. "Los manifestantes lo verán como un momento de orgullo, pero ese orgullo será bueno si mañana mismo se acaba la guerra. Al final, han provocado violencia contra violencia", soltaba Perico al medio de Eduardo Inda. Y también como durante la retransmisión de TVE habló de que los manifestantes eran "grupos antisistema que les da lo mismo lo que pase en Gaza" y que "quieren violencia, bronca, lío", señalando también como culpable a Pedro Sánchez.

Después, Iñaki López no podía contenerse en responder al comentarista de RTVE. "Son las opiniones de un particular y son muy respetables, por supuesto, aunque quizás habría que decirle que La Vuelta no se paró por efecto de las protestas violentas, que vinieron después de la cancelación de La Vuelta, sino que La Vuelta se paró por decenas de miles de personas que de forma completamente pacífica tomaron la calzada por donde tenía que transcurrir el circuito", defendía el presentador.

"De forma pacífica no", le replicaba Juande Colmenero. "La vuelta se paró de forma pacífica, luego hubo unos momentos de violencia en unos momentos concretos en diferentes puntos", le respondía Iñaki a su colaborador al querer corregirle sus palabras.

"Pero de forma pacífica no lo digamos porque no fue de forma pacífica", insistía Juande. "Juande, que yo desde Callao vi como decenas de miles de personas tomaban la calzada de forma pacífica y con presencia de miembros de la UIP de policía que no fueron molestados", concluía Iñaki López.