Iñaki López no se reprime este recado al novio de Ayuso y desbarata su maniobra en 'Más vale tarde'

Este jueves, 11 de septiembre, en 'Más Vale Tarde' Iñaki López y Beatriz de Vicente han analizado los audios de la inspectora de la Agencia Tributaria que ha declarado en el juicio contra Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En dichos audios la inspectora ha desmontado la tesis de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En su declaración ante la jueza, aseguró que el empresario solo intentó regularizar su situación una vez que fue "pillado" por la Agencia Tributaria. "Cuando hemos detectado esta irregularidad es en el momento en el que el contribuyente reconoce que va a anular contable y fiscalmente esa factura", afirma la inspectora.

"Entonces esta, vamos a decir, regularización que hace cuando ya me ha pillado la Agencia Tributaria. De tal manera que esto nos lleva a concluir que esta es una factura falsa que ha sido utilizada para reducir la carga fiscal", expuso en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.

Iñaki López explica la maniobra de González Amador

Sobre estos audios han debatido en el programa vespertino de La Sexta. Tal y como explicó Iñaki López, "la regularización hay que hacerle antes de que Hacienda te diga nada, a no ser que seas el Borbón y recibas un soplo". De esta forma, el presentador aprovechó la ocasión para lanzar un dardo al rey emérito, Juan Carlos I.

"Lo que él había hecho es ganar dos millones más que el año anterior, hacer una declaración pagando menos a Hacienda y esperar a ver si colaba. Cuando vio que no colaba, entonces quiso regularizar por las bravas. Dijo: pago más en la declaración de Hacienda del año siguiente y en Hacienda le echan el dinero para atrás", explicó Iñaki López sobre la maniobra de la pareja de Ayuso.

Por su parte, la abogada Beatriz de Vicente explicó la diferencia entre regularización y reparación del daño: "Si pagas antes de que te cojan, regularización. Si pagas cuando te han cogido, reparación del daño". "A priori no parece una operación de Estado contra un ciudadano particular", sentenció el presentador de 'Más Vale Tarde'.