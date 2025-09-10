Cristina Pardo se harta en 'Más vale tarde' por lo que se emite de Ayuso: "No tiene ni puñetera idea"

Isabel Díaz Ayuso visitaba este miércoles 'Espejo Público' donde no dudaba en atizar a TVE y lanzar un recado a Gonzalo Miró. Pero por la tarde, han sido Iñaki López y Cristina Pardo quienes han analizado en 'Más vale tarde' algunas de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid al hablar del caso que afecta a su pareja.

"En esta entrevista ha vuelto a ahondar en los problemas judiciales que afectan a su novio, que recuerden ustedes que está investigado por fraude fiscal, falsedad documental, administración desleal y corrupción en los negocios. Pero la presidenta de Madrid lo que ha hecho hoy es minimizar, de nuevo, las acusaciones", empezaba diciendo Cristina Pardo dando paso a un vídeo en el que Ayuso se quejaba de como están acosando a su novio.

Al volver del vídeo era Iñaki López el que soltaba que "me estalla la cabeza con que la presidenta de la Comunidad no quiera que se investigue hasta las últimas consecuencias el presunto fraude, y por lo tanto robo a los ciudadanos de Madrid de 350.000 euros". "Sobre todo considerar que una inspección fiscal es una conspiración del Gobierno porque entonces al resto de los mortales también nos persigue el Gobierno", apostillaba Beatriz de Vicente.

"No compremos motos averiadas que no hay inspección fiscal que hay dos delitos fiscales que están siendo investigados", replicaba Iñaki López. "Inspección fiscal pudo haber inicialmente pero eso ha degenerado", añadía Cristina Pardo antes de que Alfonso Pérez Medina, experto en tribunales de La Sexta explicara toda la situación del novio de Ayuso.

Lejos de quedarse ahí, Iñaki López seguía señalando a Díaz Ayuso. "Lo que no parece es que sea el fisco el que le vaya a devolver al paisano una cantidad importante de dinero como la propia Ayuso también aseguró, que dijo que le salía a devolver y no parece que sea el caso", aseveraba el presentador. "No, porque lo que intentó fue regularizar cuando ya estaba fuera de plazo", aclaraba Pérez Medina.

"¿Pero por qué insiste en esto la presidenta de la Comunidad de Madrid si es algo que tiene claro toda España?", cuestionaba Iñaki López. "Porque es un argumento que quizás le vende a alguien", añadía Beatriz de Vicente antes de que Cristina Pardo se refiriera a como Isabel Díaz Ayuso insiste que todo esto es una conspiración del gobierno contra ella y su pareja.

Cristina Pardo, aburrida con Díaz Ayuso: "Se me está haciendo bola"

Después, 'Más vale tarde' se hacía eco de lo que Isabel Díaz Ayuso decía sobre el accidente que tuvo su pareja con un cámara y sobre lo que ella ha insistido en que fue un ataque. "Dice Ayuso que esto es un ejemplo del acoso al que se ha sometido a su pareja y que hay una doble vara de medir porque esto con Begoña Gómez no habría pasado", explicaba Marina Valdés antes de emitir las imágenes de la política.

"Para ser periodista no tiene ni puñetera idea de televisión, o sea no ha hecho una cobertura en su vida la presidenta de la Comunidad de Madrid las cosas como son", soltaba Cristina Pardo sin poderse reprimir. "Ay, pero es muy salada", se escuchaba decir a Iñaki López. "Y luego ella lo compara con la situación de Begoña Gómez que puede hacerlo todas las veces que quiera, pero su novio hasta donde sabemos, nunca pidió entrar en coche al juzgado. Begoña Gómez lo pidió y se lo concedieron porque había concentraciones de Hazte Oír y consideraron, que oye si queremos que a la gente le den palazos como a Miguel Blesa, es que su novio no lo pidió", sentenciaba la presentadora de 'Más vale tarde'.

Por último, cuando seguían repasando la entrevista de Díaz Ayuso con Susanna Griso por lo que había dicho de la polémica de Feijóo bailando el limonero y diciendo que le gustaba la fruta, Cristina Pardo no se cortaba. "¿Te queda uno? Es que se me está haciendo esto cuesta arriba", soltaba demostrando que no aguantaba más tener que escuchar fragmentos de la presidenta de Madrid. "Se me está haciendo una bola porque es que ahora te hablan de lo de me gusta la fruta como si fueras monguer porque a ti no te gusta la fruta como si todos no supiéramos lo que significa eso", concluía la presentadora.