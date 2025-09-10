Ayuso utiliza a Susanna Griso para despotricar contra el fichaje de Gonzalo Miró en RTVE

Después de que este martes, Mariló Montero cuestionara en 'La Revuelta' de David Broncano la poca neutralidad de TVE asegurando que toda su parrilla estaba repleta de "caras escoradas hacia la izquierda"; este miércoles volvía a la carga en 'Espejo Público' donde también Isabel Díaz Ayuso ha lanzado dardos a la cadena pública en su entrevista con Susanna Griso.

Así, Isabel Díaz Ayuso visitaba este miércoles el plató de 'Espejo Público' para tomarse un café con Susanna Griso y hablar y analizar sobre toda la actualidad política y social. Pero además, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dudado en utilizar el programa de Antena 3 para criticar a TVE.

Susanna Griso le preguntaba a Isabel Díaz Ayuso por la imputación del fiscal general del Estado, acusado de un delito de revelación de secretos por la presunta filtración de datos reservados sobre el caso contra su pareja Alberto González Amador.

Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso daba un giro a la conversación lanzando un dardo a RTVE. "Se dan golpes en el pecho defendiendo la honorabilidad y la decencia del fiscal general y pido lo mismo para un señor particular que de no ser mi pareja no estaría ahora mismo en ningún lado porque ni es verdad como se está contando. Aquí ha habido un problema de revelación de secretos que es un delito gravísimo", empezaba diciendo la política.

"Ha dado pie que cualquiera pueda hablar de sus datos y que los medios del régimen porque Pedro Sánchez se está comportando como un auténtico autócrata con los medios de todos los ciudadanos, empezando por Radio Televisión Española que jamás ha dado tanta vergüenza y ha creado tanto dispendio contra las privadas por competencia desleal, utiliza la barra libre de que como ya es sospechoso puedo destrozar la imagen de este particular porque sale con Ayuso", añadía.

La radiotelevisión pública nunca ha dado tanta vergüenza.@IdiazAyuso en @EspejoPublico pic.twitter.com/CxMgDYKhvE — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) September 10, 2025

El dardo de Isabel Díaz Ayuso a TVE y Gonzalo Miró en 'Espejo Público'

Pero lejos de quedarse ahí, Isabel Díaz Ayuso insistía en sus ataques a RTVE. "Esto es para lo que está el Gobierno, para intentar aniquilarme, bueno, a través de todos los medios que pagamos todos los españoles, a través de todas las instituciones y no digamos de Radio Televisión Española", soltaba la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Yo le recomiendo, que como ha pasado con muchos de los colaboradores, si hay alguno que os cae mal en Antena 3 me lo decís, hablo mal de ellos y directamente se lo llevan a RTVE para arriba", incidía Ayuso. "No sé si está pensando en Gonzalo Miró", le replicaba Susanna Griso en alusión al fichaje de su ex colaborador para presentar 'Directo al grano' en La 1.

"Yo les recomiendo que, sobre todo, dado el interés mediático que suscito en la televisión pública que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos, programas que triplican en dinero a los de la privada haciendo competencia desleal, ya que le dedican toda programación a la presidenta de la Comunidad, yo lo que les recomiendo es que se saquen, igual que está el '24 horas', que se saquen un 'el 24 horas Ayuso' y a lo mejor le suben un poquito las audiencias, en radio no lo recomiendo porque no la van a levantar ni por eso", soltaba a modo recado sin miramientos.

Después de lo que había soltado Isabel Díaz Ayuso en alusión al salto de Gonzalo Miró a TVE, Susanna Griso zanjaba el asunto con un mensaje en defensa a su compañero. "Dejarme que aclare solo que nos cae muy bien Gonzalo Miró y que estamos encantados que se promocione en otras cadenas. Esto que vaya por delante", terminó diciendo la presentadora.