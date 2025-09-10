Susanna Griso se moja sobre lo ocurrido con Mariló Montero y Broncano y lo que dice de TVE aviva el fuego

La entrevista de David Broncano a Mariló Montero en 'La Revuelta', la más tensa de la historia y con mayor eco social, ha saltado a 'Espejo Público' este miércoles, donde Susanna Griso se ha pronunciado suscribiendo las manifestaciones de la periodista navarra.

Mariló utilizó su visita a 'La Revuelta' para criticar a la actual TVE en la propia TVE. Fue una escena muy paradójica, y de ahí que el impacto de esa entrevista haya sido mayor. La comunicadora, que acudió para promocionar la presente edición de 'MasterChef Celebrity' en la que concursa, denunció una falta de pluralidad en la parrilla de La 1 y apuntó a un sesgo ideológico y a unos contenidos, de la mañana a la noche, condicionados por el 'sanchismo' para construir una RTVE unidireccional.

Pues bien, todo esto ha sido abordado en 'Espejo Público' aprovechando que Isabel Díaz Ayuso ha acudido al plató este miércoles y ha criticado a TVE por el interés mediático que suscita "en programas que triplican en dinero los de las privadas haciendo competencia desleal". La presidenta madrileña ha ironizado con que "hagan un TeleAyuso 24 horas que les subirá la audiencia".

Estos ataques de Ayuso a RTVE han sido recogidos e hilados por Susanna Griso para hablar de ese enganchón histórico entre Broncano y Mariló Montero, que precisamente se encontraba colaborando en el programa. "Son críticas compartidas por Mariló ayer en la propia Televisión Española con Broncano", ha introducido Griso.

Montero, por su parte, ha reiterado que en TVE hay "presentadores por las mañanas que son muy vehementes con las políticas sanchistas", en referencia a Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz. "Cuesta mucho encontrar un programa que digas que esté libre de toda culpa sanchista", ha aseverado.

"¿No crees que los charcos que pisaste se giraron en tu contra?", le ha espetado en paralelo Miquel Valls. "¿Por qué?", ha reaccionado contrariada Mariló Montero. "La reacción del público, la respuesta que recibiste del presentador...", ha señalado el copresentador de 'Espejo Público'.

"Fue valiente, jugó en campo contrario y es lógico que el público de 'La Revuelta' se pusiera del lado de Broncano", ha destacado Susanna Griso, alabando así lo que hizo su compañera en el show La 1. "Fue una conversación entre dos personas adultas, serenas y maduras con ideologías absolutamente dispares que llegamos a concluir una conversación bastante completa en la que también participó el público", ha resumido Mariló la noche de ayer.

Acto seguido, Griso ha suscrito a su compañera y se ha sumado a las críticas a RTVE: "Lo cierto es que desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche hay magacines e informativos, y si lo comparas con la programación de 2016 no tiene nada que ver, que están dedicados básicamente a la oposición, al Partido Popular". Y ha lamentado también que el Consejo de Administración de la corporación pública esté "colonizado por el Partido Socialista".