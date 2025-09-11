El Gran Wyoming pone en su sitio a Ayuso por estas palabras con Griso del genocidio en Gaza

Como cada día desde que comenzó el asedio a Gaza, El Gran Wyoming se ha acordado en 'El Intermedio' de lo que está ocurriendo en Palestina. El ejercitó israelí sigue bombardeando la Franja de Gaza y, pese a que algunos siguen negándolo, es evidente que lo que está ocurriendo es un genocidio.

Es por ello que "las protestas por este genocidio crecen en todo el mundo", señaló por su parte Sandra Sabatés. La periodista añadió que "un ejemplo de ello son las acciones que se están llevando a cabo durante La Vuelta. Tras el corte de este martes, las autoridades estudian cómo impedir, a toda costa, las manifestaciones en la etapa final de Madrid" que tendrá lugar este próximo domingo, 14 de septiembre.

Ante esto, el Gran Wyoming considera que está "muy bien que protesten por su seguridad, pero estaría aún mejor que protestaran por la presencia en la competición de un país que blanquea abiertamente un genocidio"."A estas alturas, lo único coherente de esta edición de La Vuelta es que el líder vista de rojo, a juego con la cara que se nos pone a todos al ver a todavía ahí al equipo de Israel", añade el presentador del programa de La Sexta.

El Gran Wyoming carga contra Ayuso por sus declaraciones en 'Espejo Público'

Acto seguido, se ha dirigido directamente a Isabel Díaz Ayuso, quien, a día de hoy, sigue defendiendo la actuación de Israel. Durante su entrevista en 'Espejo Público', la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que las protestas que se están llevando a cabo en La Vuelta dañan la imagen de España.

Además, ha ido más allá, afirmando que hay un "antisemitismo y una denodada lucha contra Israel que viene de hace muchísimos años y que utiliza especialmente la izquierda". Ante estas palabras, el Gran Wyoming le ha recordado que "muchísimos años no, en realidad hace dos. Aunque le reconozco que un genocidio se te hace largo a nada que tengas una mijita de humanidad".

Ayuso tiene claro cómo acabar con el conflicto, según le ha reconocido a Susanna Griso: "No van a parar hasta aniquilar el Estado de Israel. Tú dile a Israel que no, que esto con magdalenas y con un paquete de flores que vaya a negociar con Hamás".

Unas palabras que han indignado sobre manera al Gran Wyoming: "Si es que los gazatíes son tan malos que solo por joder se mueren cuando los matan. Así es nuestra 'israelieber', no cree que haya que negociar con magdalenas. Aunque es verdad que a ella no le hace falta en absoluto: cada vez que habla sube el pan", ha sentenciado.