El Gran Wyoming revela por qué quiso dejar 'El Intermedio' y pone a dos comunicadores como ejemplo de la desinformación

'Salvados' arrancó el nuevo curso en La Sexta este domingo con la visita de uno de los rostros más longevos de la cadena: el Gran Wyoming. El presentador se sentó de nuevo con Gonzo pocos días después de inaugurar la vigésima temporada de 'El Intermedio'. Y durante su entrevista, el comunicador terminó desvelando el momento exacto en el que decidió abandonar su mítico espacio.

Años después, Gonzo regresaba al plató del programa este domingo para vivir "una entrevista entre amigos a los que le encanta conversar" con el rostro de La Sexta y su veterano elenco de colaboradores encabezado por Sandra Sabatés, Thais Villas y Dani Mateo. Y el presentador no tardó en sincerarse sobre los retos que continúa enfrentando aún cumpliendo veinte años de programa.

El Gran Wyoming recuerda el momento en el que decidió abandonar 'El Intermedio' y el motivo por el que siguió en La Sexta

"Yo sufro mucho aquí con la información que recibo. Aparte de que me ha afectado al sentido del humor. He perdido mucho sentido del humor", confesó el Gran Wyoming sobre cómo encaja en muchas ocasiones los temas de actualidad que tratan desde la ironía. Así, desveló que en un primer momento, tenía sus dudas sobre si podría enfrentar un formato así. "Yo no quería hacerlo diario, creía que no podía con tal disciplina", aseguró el comunicador.

“Sufro mucho con la información que recibo. He perdido mucho sentido del humor”. #SalvadosWyoming pic.twitter.com/eQtIGcDtzW — Salvados (@salvadostv) September 7, 2025

"Así que pedí dos meses de vacaciones en verano, de lunes a jueves, el sueldo… Pero es que soy el antipresentador: no me ciño, me trabuco, y esto de ser raro te lleva a que todos los proyectos que molan te los ofrezcan a ti", bromeó el rostro de La Sexta, señalando a todos los medios y espacios que mienten "de forma tan deliberada, exhaustiva y reiterativa", asegurando que le produce "mucha rabia".

"Si hago eso un día en toda mi vida, que llevo 20 años, al día siguiente no vuelvo a trabajar nunca", sentenció el Gran Wyoming, que no tuvo miedo a señalar varios ejemplos de esta mala praxis. "Si cojo un programa de Jiménez Losantos o de cualquiera de las mañanas, de Carlos Herrera, el ejemplo que quieras, si yo hago un editorial como ese no vuelvo a trabajar en mi vida, nunca", sentenció el conductor de 'El Intermedio' en su conversación con Gonzo.

"Si miento deliberadamente una sola vez, a mí me echan de aquí y no me vuelven a contratar nunca. Y esto lo hacen tíos todos los días y eso marca una pauta que sí es frustrante", insistió el presentador antes de que Thais Villas recordase el "punto de inflexión" que el comunicador vivió durante la pandemia.

Este domingo #SalvadosWyoming no se calla ni una:

“Si yo miento deliberadamente como hacen Herrera o Losantos me echan. Pero estos tíos lo pueden hacer cada mañana”. pic.twitter.com/oPHSiTrcwL — Salvados (@salvadostv) September 6, 2025

"Me ofrecieron el oro y el moro y les dije que no"

"Dejaste de salir tanto, dejaste de ir de acá para allá, dejaste los conciertos, empezaste a hacer deporte, que siempre se burlaba del resto que hacíamos deporte y nos decía: 'del deporte también se sale'. Y se empezó a encontrar mejor. Acabó la pandemia, retomamos el programa y este señor era una persona nueva", aseguró la reportera del espacio de La Sexta, ante lo que el Gran Wyoming terminó sincerándose.

Y es que, si bien, este septiembre han cumplido 20 años de emisiones, hubo un tiempo en el que el presentador tenía más que claro su fin en el espacio. "Justo antes de la pandemia había dejado el programa, lo dejé. Tuve una comida con los jefes que me ofrecieron el oro y el moro y les dije que no, que se acabó", confesó el presentador, desvelando que oficializó su salida durante su temporada de 2019.

"Luego llegó la pandemia y cómo iba a dejarlo en ese momento. Me puse a hacer deporte y me convertí en otra persona. Así que decidí seguir y la oferta que me hicieron se les olvidó", explicó el Gran Wyoming, relatando su cambio de perspectiva por la situación excepcional que se vivió a nivel mundial. "Yo no quiero que se jubile nunca", aseguró Thais Villas en el camerino junto a Gonzo y el comunicador.

Así, el Gran Wyoming reflexionó también sobre los programas que han marcado su trayectoria televisiva, coronando a 'El peor programa de la semana' como "uno de los mejores programas que se han hecho en televisión" y recordando la cancelación de 'Caiga quien Caiga' a manos del PP'. "Laminaron todos los programas, '59 segundos', 'El Informal'… cualquier programa con contenido político se quitó de la parrilla. Esta gente no se anda con contemplaciones. No saben manejar que te rías de ellos, si les quitas la solemnidad se caen", lamentó el rostro de La Sexta.