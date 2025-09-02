El Gran Wyoming despacha su opinión de la entrevista de Pepa Bueno a Sánchez y se focaliza en este detalle

Las declaraciones que Pedro Sánchez ofreció durante su entrevista con Pepa Bueno en el 'Telediario 2' ha causado todo tipo de reacciones. Este martes, 'El Intermedio' recogía la réplica más incendiaria desde el Partido Popular que ha vuelto a pedir la dimisión del presidente, y el Gran Wyoming no ha dudado en sentenciar la comparecencia del ejecutivo y la respuesta de la oposición.

"¿Cómo? Dice que hay jueces haciendo política... vaya escándalo. ¿Pero esto desde cuándo ocurre? Pobre Sánchez, está descubriendo cada cosa este hombre...", comentaba el conductor del espacio de La Sexta nada más repasar la entrevista del presidente del Gobierno con Pepa Bueno, mucho antes de analizar el desplante de Miguel Tellado, secretario general del PP, contra Pedro Sánchez.

El Gran Wyoming lanza un claro mensaje al PP tras la entrevista de Pedro Sánchez con Pepa Bueno: "Le han hecho perder más kilos que elecciones"

"Ya verás el día en el que se entere de que la tierra es redonda, el agua moja y que antes de Camilo Sesto no estaba ni el cuarto, ni el quinto", ha añadido con sorna el Gran Wyoming dejando entrever que coincidía de lleno con la denuncia de Pedro Sánchez sobre los jueces. Ha sido entonces cuando Sandra Sabatés ha repasado la última entrevista de Tellado, en la que se revuelve contra Sánchez calificando su discurso de los jueces como "impropio de un demócrata".

Pero el secretario general del PP no se ha quedado ahí en su paso por RNE, asegurando que las declaraciones de Sánchez en el 'Telediario 2' "llevarían a cualquier ministro en cualquier democracia moderna a presentar su dimisión a renglón seguido". Una sentencia a la que el presentador de 'El Intermedio' no ha podido evitar reaccionar de nuevo con sorna.

"¡Vuelvo de vacaciones y el PP pide la dimisión de Sánchez! Pues entonces, ahora sí que queda inaugurado el curso político", bromeaba el Gran Wyoming mientras Thais Villas estimaba a su lado con una calculadora cuántas veces había lanzado esa petición el Partido Popular a lo largo del actual mandato del presidente del Gobierno.

Así, el rostro de La Sexta lanzaba un claro mensaje al PP ante su sonada reacción a la primera entrevista del presidente del Gobierno en más de un año, concedida a Pepa Bueno. "Lo de que Sánchez dimita... Pues sigan intentándolo, ustedes no se rindan, sigan desgastando a Sánchez, no van tan mal. Aunque por ahora le han hecho perder más kilos que elecciones, también lo digo", sentenciaba el presentador entre risas.