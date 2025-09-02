Actualidad

Nacho Abad deja esta sentenciadora frase en Mediaset ante la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez

por El Televisero

Nacho Abad ha reaccionado en 'En boca de todos' a la sonada entrevista que Pepa Bueno realizó al Presidente del Gobierno

'En boca de todos' con Nacho Abad se ha hecho eco de la comentada entrevista que Pepa Bueno realizó a Pedro Sánchez en su retorno al 'Telediario 2' de Radio Televisión Española (RTVE). Una entrevista que está dando mucho que hablar por el tono en el que se desarrolló.

Y el presentador del magacín matinal de Cuatro ha dejado unas frases más que sorprendentes a la hora de introducir el asunto. "Pedro Sánchez ha concedido una entrevista a un medio español tras más de un año sin hacerlo", ha verbalizado el comunicador de Mediaset.

Llama poderosamente la atención la forma en la que Nacho Abad se ha referido a RTVE cuando, a continuación, el programa ha emitido una pieza resumen recogiendo los titulares más destacados que el dirigente socialista dio a Pepa Bueno, con imágenes del 'Telediario' rotuladas así: "Imágenes cedidas por RTVE".

Por otro lado, Nacho Abad ha lanzado un dardo a Sánchez por su escasa disponibilidad a la hora de conceder entrevistas: "Al presidente no le gusta mucho dar explicaciones, por eso ha tardado más de un año en dar una entrevista y, cuando la da, lo hace atacando".

Con estas palabras, el presentador de 'En boca de todos' se ha referido a las declaraciones del Presidente que han levantado ampollas en la judicatura española. Fue cuando el político dijo que "hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia".

