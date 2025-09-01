Lo que ha hecho en directo Amaral en el regreso de 'El Intermedio' a La Sexta está siendo muy aplaudido

Tras arrancar su vigésima temporada en La Sexta por todo lo alto con un renovado plató y nuevos grafismos, 'El Intermedio' ha cerrado su primera emisión del curso con una actuación muy especial que ha corrido a cargo de Amaral. Si bien el grupo ya había sorprendido al inicio del programa interpretando con una breve interpretación, han terminado despidiendo la noche con un número que ha generado todo tipo de reacciones en redes.

"Eres lo más necesario que hay en este programa y en este país", confesó la vocalista nada más ser recibida por el Gran Wyoming al principio de la emisión. Y es que, mientras el presentador de La Sexta se preparaba para dar la bienvenida a sus espectadores a una nueva temporada en La Sexta, el dúo protagonizó una inesperada y corta rendición de 'Te necesito'.

Amaral cierra el estreno de temporada de 'El Intermedio' con una aplaudida actuación

Pero como bien anunció el Gran Wyoming al inicio de la noche, el plato fuerte de la noche llegaría en la recta final, y así fue. "Queridos amigos, después de Sergio Ramos, seguimos con la música, esto es un musical ya", bromeó el presentador antes de dar paso a la esperada actuación de Amaral, que interpretaron 'Dolce Vita' en directo.

Terminamos nuestra primera noche de la temporada con actuación de Amaral. Ahora somos así, un programa de los de verdad, con actuaciones en directo 😉



¡Solo necesitamos un cuerpo de baile! Aceptamos propuestas. #elintermedio pic.twitter.com/GigEzl8dAB — El Intermedio (@El_Intermedio) September 1, 2025

Sin juegos de luces, bailarines o efectos especiales, el dúo consiguió traspasar la emoción del tema que da nombre a su último álbum de estudio tan solo con el poder de su voz y la guitarra, firmando un emocionante número que se colmó de aplausos en el plató de 'El Intermedio' y que también recibió elogios desde las redes.

"Te pasaste Wyoming, qué artistaza", ha escrito una espectadora de 'El Intermedio' en la plataforma X, antiguo Twitter. "Con buen ritmo y con buen gusto musical, espectacular la actuación de Amaral en 'El Intermedio'", ha publicado otro usuario de la plataforma.

Te pasastes Gran Wyoming buuuuuaaaahhh ❤️❤️❤️que artistaza 🫶🫶🫶 quiero reir quiero llorar y sentir el universo sobre miiiiiii 👏👏👏👏👏 https://t.co/zzS91c33zb — estáis cada día en mi corazón y mis recuerdos 😔🥹 (@MonicaHolguinP1) September 1, 2025

Espectacular #Amaral actuando en el regreso de #elintermedio

"Dolce Vita" clamando la alegría de vivir ♥️🎸🎤 pic.twitter.com/KGS8HZHQIf — Serenade (Rosillo) (@SerenadeReplic1) September 1, 2025

Empezar la temporada con clase (de periodismo) es lo que ha hecho hoy Pepa Bueno.

Y con buen ritmo (y buen gusto musical) El Intermedio con la magnífica actuación de Amaral. — virginia (@vdrina) September 1, 2025

Impresionante Amaral en el #ElIntermedio , a Capela...pero lo que vende es el caraponi vociferando ininteligible mente... — Nolasco (@Nolasco4) September 1, 2025

Amaral en el intermedio ❤️ — Baaar 🫧🧉 (@Baarrbbyyyyy) September 1, 2025

Qué buenos son 😍 — Menudo pasareleo (@bimbaribombom) September 1, 2025

¡Felicidades por estos 20 años y por muchos más! Gracias por traer a nuestros queridos @amaraloficial 🤗🎶❤️ — Mónica Tur Marí (@montirurit) September 1, 2025