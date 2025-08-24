El anuncio de La Sexta con el Gran Wyoming ante la novedad de 'El Intermedio' esta nueva temporada

"Más rebelde, más valiente, más provocador y más crítico". Así anuncia La Sexta el regreso, "muy pronto", de 'El Intermedio' con El Gran Wyoming en la que será su temporada 20, las mismas que cumplirá también este año en Antena 3 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Se desconoce la fecha exacta en la que ‘El Intermedio' regresará a nuestras pantallas, aunque será previsiblemente a comienzos de septiembre, al igual que lo harán también 'El Hormiguero' de Pablo Motos (1 de septiembre) y 'La Revuelta' de Broncano (8 de septiembre). Aunque por el momento no hay ninguna fecha oficial para la vuelta de Wyoming.

Pese a ser el programa más veterano de La Sexta, 'El intermedio' fue el más afectado por la guerra que se ha librado entre los espacios de Motos y Broncano, sobre todo a finales de 2024. No obstante, aguantó muy bien el tipo, en parte gracias a las polémicas que se han vivido en la política en los últimos meses, con el Caso Cerdán o las famosas 'ayusadas'.

"'El Intermedio' es más necesario que nunca"

Wyoming regresa con 'El Intermedio'.

Por todo ello, '"El Intermedio' es más necesario que nunca", advierte la cadena de Atresmedia desde su cuenta oficial de X. Debido al 20 aniversario del programa, este año será muy especial. Por tal motivo, según anunció 'Informalia' a mediados de julio, el plató será renovado y estrenará nueva imagen.

El formato producido por Globomedia, se estrenó en el año 2006, coincidiendo con el nacimiento de La Sexta. Desde el primer momento, se convirtió en uno de los espacios favoritos por la audiencia, por su forma de tratar la actualidad política desde la ironía y el sentido del humor. El lema 'ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad', con el que arranca cada entrega Wyoming se ha convertido en todo un emblema televiso. Junto al presentador, continuarán una temporada más sus veteranos y queridos colaboradores: Sandra Sabatés, Thais Villas, Dani Mateo y Andrea Ropero.