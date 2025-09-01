El Gran Wyoming abre la temporada 20 de 'El Intermedio' con una gran novedad y un rotundo aviso a su audiencia

'El Intermedio' ha regresado este lunes a La Sexta cargado de novedades para el gran estreno de su temporada 20. Entre ellas, un renovado plató y nuevos grafismos con los que El Gran Wyoming ha recibido un año más a su habitual elenco de colaboradores. Aunque el inicio del programa estuvo marcado por una sorpresa musical que pilló desprevenido a más de uno, la actuación de Amaral.

"¡Sandra, te necesito!", ha exclamado el presentador mientras trataba de abrir un tarro de pepinillos junto a Dani Mateo, pidiendo ayuda a su compañera de mesa. Sin embargo, quiénes han acudido al grito de socorro del comunicador fue Amaral, que desde el otro extremo del plató han sorprendido a la audiencia comenzando a interpretar su clásico 'Te necesito'.

Así es el nuevo plató de 'El intermedio' pic.twitter.com/CVuZXPFCP5 — Tweets de tele (@teletuits) September 1, 2025

El Gran Wyoming abre 'El Intermedio' junto Amaral

El Gran Wyoming en el nuevo plató de 'El Intermedio'

Tras un breve número, El Gran Wyoming se acercaba al dúo para darles la bienvenida y Eva Amaral no se cortaba al felicitar al presentador por sus dos décadas en La Sexta. "Eres lo más necesario que hay en este programa y en este país", ha sentenciado la cantante. Acto seguido, el conductor de 'El Intermedio' ha comenzado a presumir ante la audiencia de las renovadas instalaciones.

A Wyoming lo necesitamos más que nunca....



Pero a Amaral, siempre 💘 #elintermedio pic.twitter.com/IHKZcINfY1 — El Intermedio (@El_Intermedio) September 1, 2025

"Mirad qué calidad, esto ya parece de Antena 3", bromeaba el presentador mientras enseñaba la nueva mesa, el renovado fondo y las nuevas instancias del plató, como en la que el dúo había interpretado su primer número. Así, el presentador se ha dirigido a la audiencia con un claro mensaje de cara a enfrentar su vigésima temporada.

"Esta no es una temporada cualquiera, cumplimos 20 años y amigos, en estas dos décadas hemos contado muchas cosas, guerras, pandemias, conflictos políticos, el ascenso de la ultraderecha, volcanes... Hemos contado de todo. De todo menos un chiste con gracia, y no tengo claro que eso vaya a ocurrir esta temporada tampoco", comenzaba bromeando el Gran Wyoming.

Esta temporada cumplimos 20 años a vuestro lado 🎂🎂



Y sí, lo sabemos, no somos los más guapos ni los más graciosos, pero ofrecemos algo difícil de encontrar: consuelo. #elintermedio pic.twitter.com/vZBBeUc2jI — El Intermedio (@El_Intermedio) September 1, 2025

"Pero recomiendo que una temporada más sigáis con nosotros, porque tal vez no seamos lo más guapos o los más graciosos... Ni los más elegantes, pero ofrecemos algo difícil de encontrar: consuelos, ánimos y un refugio para todos los que siguen pensando que el mundo puede ser un lugar un poquito mejor de lo que es. Así que, un año más y van veinte", terminaba señalando entre aplausos antes de dar comienzo de forma oficial a la sesión.