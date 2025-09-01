El Gran Wyoming abre la temporada 20 de 'El Intermedio' con una gran novedad y un rotundo aviso a su audiencia

'El Intermedio' ha regresado este lunes a La Sexta cargado de novedades para el gran estreno de su temporada 20. Entre ellas, un renovado plató y nuevos grafismos con los que El Gran Wyoming ha recibido un año más a su habitual elenco de colaboradores. Aunque el inicio del programa estuvo marcado por una sorpresa musical que pilló desprevenido a más de uno, la actuación de Amaral.
"¡Sandra, te necesito!", ha exclamado el presentador mientras trataba de abrir un tarro de pepinillos junto a Dani Mateo, pidiendo ayuda a su compañera de mesa. Sin embargo, quiénes han acudido al grito de socorro del comunicador fue Amaral, que desde el otro extremo del plató han sorprendido a la audiencia comenzando a interpretar su clásico 'Te necesito'.
El Gran Wyoming abre 'El Intermedio' junto Amaral
Tras un breve número, El Gran Wyoming se acercaba al dúo para darles la bienvenida y Eva Amaral no se cortaba al felicitar al presentador por sus dos décadas en La Sexta. "Eres lo más necesario que hay en este programa y en este país", ha sentenciado la cantante. Acto seguido, el conductor de 'El Intermedio' ha comenzado a presumir ante la audiencia de las renovadas instalaciones.
"Mirad qué calidad, esto ya parece de Antena 3", bromeaba el presentador mientras enseñaba la nueva mesa, el renovado fondo y las nuevas instancias del plató, como en la que el dúo había interpretado su primer número. Así, el presentador se ha dirigido a la audiencia con un claro mensaje de cara a enfrentar su vigésima temporada.
"Esta no es una temporada cualquiera, cumplimos 20 años y amigos, en estas dos décadas hemos contado muchas cosas, guerras, pandemias, conflictos políticos, el ascenso de la ultraderecha, volcanes... Hemos contado de todo. De todo menos un chiste con gracia, y no tengo claro que eso vaya a ocurrir esta temporada tampoco", comenzaba bromeando el Gran Wyoming.
"Pero recomiendo que una temporada más sigáis con nosotros, porque tal vez no seamos lo más guapos o los más graciosos... Ni los más elegantes, pero ofrecemos algo difícil de encontrar: consuelos, ánimos y un refugio para todos los que siguen pensando que el mundo puede ser un lugar un poquito mejor de lo que es. Así que, un año más y van veinte", terminaba señalando entre aplausos antes de dar comienzo de forma oficial a la sesión.
