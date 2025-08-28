El Gran Wyoming fija también su regreso a 'El Intermedio' con una gran novedad en su 20 aniversario

Con los últimos días de agosto, 'El Intermedio', al igual que otros muchos espacios televisivos, se preparan para poner fin a su descanso vacacional y dar el pistoletazo de salida al nuevo curso televisivo. Es por eso que La Sexta ya ha desvelado el día en el que El Gran Wyoming y su equipo retomarán su franja horaria en la cadena para dar comienzo a una nueva temporada que promete ser más "crítica, rebelde y valiente" que nunca.

Al igual que 'Y ahora Sonsoles' y 'Espejo Público' abandonarán con la llegada de septiembre sus versiones veraniegas y Pablo Motos regresará al access prime time con 'El Hormiguero', el espacio estrella de La Sexta ha lanzado este jueves su primer vídeo promocional anticipando su regreso a las noches de La Sexta tras un merecido descanso.

'El Intermedio' el lunes 1 de septiembre junto al Gran Wyoming con su temporada 20 en La Sexta

'El Intermedio' retomará sus emisiones el próximo lunes 1 de septiembre, y para anunciarlo la cadena ha apostado por un vídeo al estilo 'misión imposible' en el que El Gran Wyoming camina airoso salvándose de una expolsión. "Más rebelde. Más valiente. Más provocador. Más crítico, ¡más necesario que nunca!", adelanta la promo lanzada por La Sexta esta semana.

A la vez, se intercalan imágenes de Sandra Sabatés, Thais Villas, Dani Mateo, Andrea Ropero, Isma Juárez y Cristina Gallego, confirmando la continuidad de los rostros habituales del programa en la que va a ser una temporada clave. El espacio conducido por el Gran Wyoming cumple 20 años de emisión, y por ello este arranque de temporada estará marcado por distintas novedades.

Y es que 'El Intermedio' estrenará nuevo plató y escenografía para celebrar su legado en la cadena, siendo uno de los espacios más emblemáticos de La Sexta, estando presente desde el nacimiento de la cadena en 2005. Pero en esta temporada también se avistan posibles cambios en el elenco de competidores que el Gran Wyoming suele encarar noche tras noche en el access prime time.

Aunque su primer cara a cara de la temporada será con 'El Hormiguero' como suele ser habitual, su primera noche coincidiendo con David Broncano tendrá que esperar hasta el lunes 8 de septiembre, cuando el humorista retome las emisiones de 'La Revuelta' en La 1. A su vez, podría perder de vista a 'First Dates', su gran competidor entre las cadenas secundarias, pues Mediaset aún no ha aclarado su estrategia con el dating show de cara a la nueva temporada.