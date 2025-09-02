Se filtra el sueldo que cobrará Pepa Bueno al mes como presentadora del 'Telediario 2' de TVE

Este lunes, Pepa Bueno regresó de forma triunfal al 'Telediario 2' de TVE y no solo por lo bien que funcionó en audiencias sino por los aplausos que se llevó por su magistral trabajo al frente de la entrevista a Pedro Sánchez. Y es que la periodista calló bocas a todos los que decían que iba a hacerle un masaje demostrando desde el primer minuto que no iba a dejar al Presidente del Gobierno sin que respondiera a lo que le preguntaba.

Pero además, Pepa Bueno está de enhorabuena porque el regreso de la periodista al frente del 'Telediario 2' trece años después se convirtió en todo un éxito pues la segunda edición del 'Telediario' congregó a más de 1,8 millones de telespectadores de media entre La 1, La 2 y el Canal 24 horas, lo que se tradujo en un 17,8% de cuota de pantalla siendo la segunda opción de la noche.

Si nos detenemos solo en el dato de La 1, el 'Telediario 2' con Pepa Bueno anotó un gran 13,2% y 1.381.000 espectadores siendo uno de sus mejores datos en años sin ningún evento deportivo delante o detrás. Es por ello, por lo que RTVE ha decidido por sorpresa mantener la emisión en simulcast del informativo tanto este martes como el miércoles en La 1, La 2 y el Canal 24 horas para seguir potenciando el regreso de la presentadora.

El sueldo de Pepa Bueno por su regreso al 'Telediario'

Por otro lado, este martes, el diario El Mundo ha publicado el sueldo que recibirán las nuevas estrellas que se han sumado esta temporada a RTVE como el caso de Pepa Bueno u otros sonados fichajes como Juan Ramón Lucas, David Cantero o Isabel Gemio para RNE.

Precisamente, la mejor pagada de todos los fichajes es Pepa Bueno. Así, según el citado diario, la periodista cobrará un máximo de 265.290 euros anuales repartidos en en cuotas de 22.160 euros por mes por su trabajo como directora y presentadora del informativo de las 21:00 horas. Otro de los fichajes para el 'Telediario fin de semana', Lourdes Maldonado ganará 110.000 euros.