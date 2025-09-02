RTVE toma una determinación sorprendente y táctica con el 'Telediario' de Pepa Bueno tras su estreno

Pepa Bueno se estrenó este lunes en su nueva era como directora y presentadora del 'Telediario 2' de RTVE. Su fichaje es una de las grandes armas de la corporación pública para esta temporada y, por eso, ese 'debut' se produjo por todo lo alto con una entrevista a Pedro Sánchez y con una emisión en simulcast a través de La 1, La 2 y el Canal 24 horas.

El objetivo de Televisión Española era crear evento con el esperado retorno de la popular periodista trece años después de su anterior etapa. El resultado fue muy positivo en audiencias, pues la segunda edición del 'Telediario' congregó a más de 1,8 millones de telespectadores de media entre los tres canales; lo que se tradujo en un 17,8% de cuota de pantalla. Fue segunda opción de la noche.

Además, esa comentadísima entrevista que Pepa Bueno realizó al Presidente del Gobierno entre las 21:30 y las 22:17 horas, justo después del informativo, obtuvo un resultado global del 18,4% de share y más de 2 millones de televidentes sumando los datos de La 1, La 2 y el Canal 24 horas.

Por ello, en el ente han determinado continuar con esa estrategia de emisión simultánea del 'Telediario' nocturno en La 2 durante dos días más, es decir, este martes 2 de septiembre y mañana miércoles 3 septiembre. Es una información que avanza en primicia el portal VerTele.

¿Y por qué dos días y no toda la semana? Pues bien, la respuesta reside en 'Cifras y letras'. El concurso conducido por Aitor Albizua aún no ha empezado temporada y sigue rellenando su franja con reposiciones. Pero, a partir del jueves 4, sí se emitirá con normalidad, ofreciendo ya entrega de estreno de 21:30 a 22:00 horas.

Por tanto, RTVE aprovechará estos dos días de refritos que le quedan a 'Cifras y Letras' antes de arrancar temporada para emitir también el informativo de la noche en La 2. De este modo, se busca llegar a más público en la gran apuesta que se ha hecho por Pepa Bueno, y que esa audiencia conecte luego con La 1 cuando ya solo se ofrezca en la cadena principal (y en el Canal 24 horas).

Eso sí, para acoger el 'Telediario 2' tanto hoy como mañana, La 2 tendrá que modificar su programación, anticipando la primera emisión repetida de 'Cifras y Letras' a las 20:30 horas y retrasando la segunda a las 21:50 horas.