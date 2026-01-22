Una reportera de 'Y ahora Sonsoles' emite este comunicado tras sus polémicas fotografías en Adamuz

Al igual que el resto de medios estos últimos días, 'Y ahora Sonsoles' desplazó a su equipo hasta el epicentro de la tragedia ferroviaria, con una de sus reporteras estrella cubriendo la última hora desde Adamuz, Córdoba. Sin embargo, más allá de sus conexiones en directo con Sonsoles Ónega, lo que ha llamado la atención en redes son los posts que Arancha Pérez Ponce ha compartido en sus redes posando junto al tren descarrilado.

Mientras los servicios informativos continuaban haciéndose eco de la lista actualizada de víctimas tras el descarrilamiento, y apenas un día después del impacto de la tragedia, la reportera habitual del magacín vespertino de Antena 3 publicaba una polémica imagen en la que se la podía ver posando con micrófono en mano y un peculiar escenario de fondo: el tren Iryo completamente destrozado en las vías.

Arancha Pérez Ponce, reportera de 'Y ahora Sonsoles' se disculpa por sus selfies en Adamuz: "Lo lamento de corazón"

"La zona cero del dolor", escribió la periodista en su perfil de Instagram poco antes de eliminar el post, pues las redes sociales no tardaron en poner el grito en el cielo contra el posado. "Le ha faltado tiempo", señaló un usuario de X, desencadenando una lluvia de críticas que ha terminado desenterrando otras escenas similares de la reportera de 'Y ahora Sonsoles'. "No os vais a creer dónde también tiene fotos posando", anunciaba el mismo usuario mostrando publicaciones más antiguas de la comunicadora.

No os vais a creer dónde también tiene fotos posando cuqui pa la foto del insta….. https://t.co/MR3LrMhGGT pic.twitter.com/9Jnv6jDp80 — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) January 21, 2026

Así, las redes también han terminado estallando contra sus fotos posando en algunos de los enclaves más afectados por la DANA de Valencia, fotografiándose con micrófono en mano ante coches apilados, casas destrozadas y barro. Y ante las duras críticas que la periodista ha recibido estos últimos días tanto en X como el resto de sus redes, no ha tenido más remedio que dirigirse a sus detractores con un claro comunicado sobre las imágenes.

"Lamento profundamente y de corazón si mi publicación ha herido o molestado a alguien en estos trágicos momentos", ha comenzado subrayando la reportera de 'Y ahora Sonsoles'. "Soy consciente de la magnitud de esta tragedia y de las vidas rotas que ha causado este desastre", ha asegurado la comunicadora, trasladando su más sincera disculpa. "Nada más lejos de mi intención que herir a alguien. Mi máxima solidaridad con las víctimas", ha terminado señalando.