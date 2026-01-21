Antena 3 se va a negro tras un incidente durante la emisión del programa 'Y ahora Sonsoles': "Discúlpennos"

Los espectadores de 'Y ahora Sonsoles' se habrán llevado un gran sobresalto este miércoles cuando en pleno directo la señal de Antena 3 se iba a negro y se colaba un segundo una promo de 'Los Simpson' en Neox. Un problema técnico que dejaba también a Sonsoles Ónega descolocada.

El programa de Sonsoles Ónega se encontraba analizando las incógnitas que dejan las llamadas de ADIF al conductor del Iryo y a la interventora del Alvia tras no poder contactar con el maquinista cuando la señal de la cadena se iba a negro.

Fallo técnico en continuidad de Antena 3 durante ‘Y Ahora Sonsoles’.



Por un momento, han conectado con la emisión de Neox. pic.twitter.com/yBYuQXKa2F — Pablo (@pabloo_c5) January 21, 2026

En concreto, ' Y ahora Sonsoles' analizaba las grandes incógnitas del accidente de Adamuz con Salvador García-Ayllón, profesor de ingeniería civil, que veía como sus argumentos y su conexión se cortaba de inmediato durante unos segundos.

Cabe decir que aunque la imagen se había ido a negro, la audiencia sí podía escuchar con la voz entrecortada al experto. Poco después, aparecía el clip de 'Los Simpson' e inmediatamente después la señal de Antena 3 volvía al plató de 'Y ahora Sonsoles'.

La señal de Antena 3 se va a negro en pleno 'Y ahora Sonsoles'

Un spot de 'Los Simpson' se cuela en 'Y ahora Sonsoles'

La reacción de Sonsoles Ónega al apagón en 'Y ahora Sonsoles'

"Nadie me oye porque... Ahh ya hemos vuelto", se escuchaba decir con cierto alivio a Sonsoles Ónega. Tras ello, la presentadora se dirigía a la audiencia para pedir perdón y aclarar lo que había ocurrido. "Discúlpennos, porque de repente me ha parecido ver a 'Los Simpson'. Hemos perdido la señal unos segundos. '¡Qué susto!", sentenciaba Sonsoles.

Finalmente, tras unos segundos de sobresalto por este problema técnico y colarse unas promos de Neox, Sonsoles Ónega retomaba el debate en 'Y ahora Sonsoles' y daba paso a otro de los expertos para analizar las posibles causas del accidente de tren.