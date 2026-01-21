Mariló Montero levanta ampollas en la Telemadrid de Ayuso por la barbaridad que ha dicho del accidente de Adamuz

Mientras el país continúa en shock por las víctimas y heridos tras la tragedia ferroviaria en Adamuz, Mariló Montero no ha dudado en desmarcarse del luto generalizado utilizando el accidente como munición política para atacar a Pedro Sánchez. La periodista ha señalado con dureza al ejecutivo durante su intervención en Telemadrid y las redes no han tardado en dictar sentencia.
Ante las distintas informaciones que se están difundiendo sobre el número de víctimas y heridos tras el choque de los trenes de alta velocidad el pasado domingo, Pedro Sánchez utilizó una de sus últimas comparecencias para instar a la ciudadanía a informarse a través de fuentes fiables, medios contrastados y organismos oficiales. "Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta", señaló el presidente sobre el motivo tras el descarrilamiento.
Mariló Montero carga contra Pedro Sánchez desde Telemadrid por su gestión de Adamuz: "Miente"
Así, el ejecutivo aseguró que continuarán informando "con absoluta transparencia y absoluta claridad" durante estos días, algo que no ha convencido a Mariló Montero. "Pedro Sánchez tiene la cabeza de cristal", comenzaba subrayando la periodista durante su intervención en 'Telenoticias' de la cadena autonómica este martes. "Su cabeza es transparente y vemos lo que surge en su cerebro", advertía.
"Y cuando dice 'fíense solamente de fuentes informativas fidedignas y no de bulos' y 'vamos a llegar hasta el fondo de la verdad', miente", sentenciaba entonces la colaboradora de Telemadrid, arremetiendo una vez más contra el presidente del Gobierno. Y las redes no han tardado en dictar sentencia ante la salida de tono de la comunicadora mientras las distintas fuerzas políticas colaboran dejando a un lado sus rencillas para trabajar juntos en plena catástrofe.
"Mariló, tu cabeza también es de cristal. La única diferencia es que en la tuya no hay narices de ver el cerebro", ha señalado un usuario en X. "En la pantalla el peor accidente de alta velocidad de la historia, cuya causa aún se investiga. En el lateral Mariló Montero criticando a Pedro Sánchez por sugerir que nos informemos por fuentes fiables. El odio les ha cegado ya completamente la razón", subraya otro espectador.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.