'La Promesa', avance capítulo del lunes 2 de marzo: La mayor amenaza para Leocadia de un personaje inesperado

En el capítulo 785 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE emitirá el próximo lunes, 2 de marzo, ya en su horario habitual (18:35 horas), veremos a Jacobo descompuesto cuando Leocadia le encara y le dice que ha averiguado que la oferta de trabajo en Nueva York era falsa y producto de su imaginación.

Por tanto, ahora se explica por qué abortó el viaje con Martina en el último momento. ¿Por qué se lo inventó? ¿Qué perseguía realmente el joven? Leocadia advierte a Jacobo con que no va a dejar pasar su mentira, pues la va a exponer ante todos.

Mientras, Curro transmite al marqués sus dudas con Ciro y se queja de que no le hace caso. Alonso le pide paciencia. Y Pía alerta a María Fernández de que Carlo está investigando su verdadera relación con Samuel. El lacayo sospecha de que hubo algo entre ellos en el pasado y la doncella comparte esa inquietud con el cura.

Julieta confronta con Cristóbal Ballesteros por su doble vara de medir. La joven afea que le recrimine sus visitas a la zona de servicio mientras recibe constantemente a Ángela en su despacho. En ese caso, el mayordomo se queda sin salida.

En paralelo, Santos propone a Vera revivir el pasado y ella se niega. Ni muerta tendría algo con él pese a que su corazón está roto por la marcha y las mentiras de Lope.

Ante su pulso con Leocadia, Julieta le dice a Ciro que ella es poderosa y que de la misma forma que ha utilizado su influencia para beneficiar a los Luján también puede emplearla para destruirlos, pero él no entra en razón y asegura que no le tiene miedo a nadie. La señora de Figueroa no es la excepción.

Por último, Jacobo muestra una cara desconocida hasta ahora en La Promesa, y amenaza a Leocadia como nadie se ha atrevido a hacerlo para frenar sus intenciones de delatar su engaño sobre el viaje a Nueva York. "Se lo advierto. Todos tenemos cosas que ocultar. Cosas que son mejor que no salgan a la luz, ¿verdad?", le espeta el muchacho a la señora, que se queda ojiplática y conteniendo el aliento.

¿Qué ha pasado en el capítulo 784 de 'La Promesa' de este viernes 27 de febrero?

En el episodio 784, Curro y Ángela han discutido por la carta al Rey y Leocadia ha aprovechado la grieta en su relación para meter cizaña. En cambio, Cristóbal ha aconsejado a la muchacha que luche por sus sentimientos por Curro. Mientras, a Vera le duele la frialdad con la que Lope ha reconocido todo lo que hizo y ha pedido a Pía y a Teresa que no vuelvan a mencionar su nombre.

Martina y Ángela le han contado a Julieta la historia de Catalina. Carlo, por su parte, ha seguido preguntando sobre la relación entre Samuel y María antes de llegar él a La Promesa. En la respuesta de Petra y Pía, el lacayo ha percibido algo extraño.

Ciro ha hecho sendos desprecios a Curro y Leocadia y ha descargado su rabia hacia ellos con Julieta. A ella su actitud no le gusta ni un pelo. Y Teresa ha revelado a Petra que entre ella y Cristóbal ha vuelto la normalidad más absoluta, solo tienen una relación laboral.

Por último, Leocadia ha destapado la gran mentira de Jacobo: se inventó que le habían ofrecido trabajo en Nueva York.