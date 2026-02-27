Bambú Producciones, la factoría audiovisual responsable de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' en RTVE, se ha visto obligada a emitir un comunicado urgente ante las declaraciones de José Antonio Vázquez Taín, juez instructor del Caso Asunta, en las que deslizaba que Alfonso Basterra se encontraba negociando su participación remunerada en una producción audiovisual sobre el asesinato de su hija adoptiva en 2013, por el que fue condenado junto a su mujer Rosario Porto.

El mencionado magistrado aludió a Bambú como la productora con la que el acusado estaría en conversaciones. Además, habló de una "importantísima" retribución económica para Basterra en caso de salir adelante esa supuesta negociación.

Pues bien, ante tales afirmaciones y tras recogerse en varios medios de comunicación, generando un importante revuelo, la compañía liderada por Ramón Campos, que precisamente produjo la serie de ficción 'El Caso Asunta' para Netflix en el año 2024, se ha visto en la necesidad de lanzar un desmentido para zanjar la polémica.

"No existe ningún proyecto audiovisual en desarrollo, preparación o negociación con Alfonso Basterra"

"Bambú Producciones desmiente cualquier proyecto audiovisual con Alfonso Basterra. Ante las informaciones publicadas en algunos medios en relación sobre supuestas conversaciones o proyectos audiovisuales vinculados a Alfonso Basterra, Bambú Producciones desea manifestar que no existe ningún proyecto audiovisual en desarrollo, preparación o negociación con Alfonso Basterra, ni lo ha habido en ningún momento", comienza el comunicado.

"Las afirmaciones que apuntan en esa dirección son rotundamente falsas. Asimismo, Bambú Producciones no tiene intención alguna de desarrollar ni producir un proyecto en el que participe Alfonso Basterra, ni directa ni indirectamente", se insiste en el texto divulgado por Bambú Producciones.

"Bambú no paga a acusados o condenados por su participación en los proyectos audiovisuales que produce"

La compañía ha querido dejar claro además que "no paga a acusados o condenados por delitos por su participación en los proyectos audiovisuales que produce; política que se ha aplicado de forma constante en todas sus producciones".

En su descargo y para defender su honor y responsabilidad, Bambú ha defendido que "trabaja desde hace años en contenidos de ficción y documental basados en hechos reales, siempre desde el máximo respeto a las víctimas y a los hechos judicialmente probados".

"Por todo ello, lamentamos profundamente que se difundan informaciones que no se corresponden con la realidad y que pueden generar confusión en la opinión pública", concluye el comunicado de la empresa que está detrás de ficciones tan importantes como 'La Promesa' o 'Valle Salvaje'.