La 1 de RTVE y La Sexta levantan a última hora su programación: Se cancela 'D Corazón' y 'Equipo de investigación' este sábado

La programación de la televisión en España se está viendo alterada tras recrudecerse la tensión en Oriente Medio, después de que Estados Unidos e Israel hayan lanzado un ataque conjunto contra Irán. Por este motivo, los dos canales que se han volcado con la noticia han sido La 1 de RTVE y La Sexta, que en su parrilla matinal de este sábado, 28 de febrero han programado informativos especiales para seguir minuto a minuto la última hora del suceso.

Por una parte, La 1 tenía previsto ofrecer un informativo especial por el Día de Andalucía de cuatro horas de duración y conducido por Pepa Bueno, que iba a dar una exhaustiva cobertura a todos los actos que se iban a celebrar en la capital hispalense, desde las 09:30 hasta las 13:30 horas. Sin embargo, ha reconvertido sobre la marcha este informativo en un avance con toda la última hora del estallido del conflicto internacional.

La cadena pública ha ampliado su despliegue informativo en directo, con Pepa Bueno al frente de una mesa de análisis desde el set improvisado en Sevilla, y cediendo después los mandos de la cobertura a Torrespaña, con Igor Gómez y Olga Lambea desde el plató, para actualizar los últimos datos del ataque coordinado de EEUU e Israel a Irán, en una emisión en simulcast en La 1 y el Canal 24 horas de RTVE.

Además, otro damnificado en la programación de La 1 ha sido 'D Corazón'. Puesto que la cadena pública ha decidido finalmente cancelar totalmente su emisión de este sábado del programa de crónica social, a pesar de haber enviado a Anne Igartiburu a Barcelona debido a los Goya 2026, para prolongar el especial informativo de Pepa Bueno hasta las tres de la tarde, cediendo el testigo al 'Telediario 1 fin de semana'.

RTVE amplia su despliegue informativo en directo sobre el ataque de Israel y EE.UU. a Irán en @la1_tve y el Canal 24 horas.



Con @PepaBueno al frente de una mesa de análisis e Igor Gómez y Olga Lambea en plató.



También puedes seguir la última hora en @radio5_rne y en… pic.twitter.com/wW0UXrVeL6 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 28, 2026

Por otro lado, Atresmedia también ha ofrecido una programación especial en La Sexta. Antonio García Ferreras se ha puesto al frente de un especial de 'Al Rojo Vivo' a partir de las 11:15 horas para seguir la última hora de la situación en Oriente Próximo. Este cambio de parrilla ha supuesto la cancelación in extremis de las reposiciones de 'Equipo de investigación' que se ofrecen en la mañana del sábado.

Mientras, Telecinco ha optado por emitir un breve avance informativo de cinco minutos sobre las 11:15 horas con María Casado para avanzar de la última hora sobre este ataque a Irán con conexión en directo con su enviada especial a Tel-Aviv (Israel), Laura de Chiclana.