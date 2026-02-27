Roberto Brasero, meteorólogo de Atresmedia, avisa del inminente cambio de tiempo con la llegada de la primavera climatológica

El próximo domingo, 1 de marzo, llegará la primavera a España, al menos climatológicamente hablando. Así lo ha anunciado Roberto Brasero, el hombre del tiempo de Antena 3, quien ha dado el pronostico meteorológico para los próximos días.

El viernes 27 de febrero, bajarán las temperaturas en el noroeste peninsular, y mañana sábado en el resto de la península salvo en la mitad sur. Mañana la calima regresará a Canarias donde todavía podrían caer algunos chubascos, pero sobre todo habrá vientos fuertes y oleaje en las costas, por lo que Roberto Brasero pide estar atentos a los avisos naranjas.

Esta pequeña DANA podría dejar también algunos chaparrones fuertes de madrugada en Lanzarote y Fuerteventura. Además de esta borrasca, mañana también tendemos un frente que irá recorriendo la mirad norte peninsular, con lluvias en Galicia, comunidades del Cantábrico y Castilla y León, débiles en general, si bien pueden dejar tormentas en zonas montañosas.

En el sur y este peninsular se mantendrá el sol, con nieblas en zonas del mediterráneo sobre todo en Baleares y fuerte viento de levante en el estrecho a primeras horas de la mañana. Este viento y la calima continuarán en Canarias el sábado, aunque la borrasca se irá desplazando más hacia el este, por el norte de África, y desde allí puede conducir el polvo en suspensión hasta el sur y zonas del este peninsular.

El domingo llegará la primavera a España, según Roberto Brasero

Este frente que entrará mañana por el noreste irá avanzando hacia el este, según Roberto Brasero, y pueden darse lluvias en el Cantábrico Oriental, Cataluña, Aragón y el interior de la Comunidad Valenciana. Aunque no deberían ser precipitaciones fuertes, pero al coincidir con la calima en las nubes podría dar lugar a lluvias de barro.

Ya el domingo podría decirse que llega la primavera. Aunque podría presentarse nubes en el sur y este de la península, así como en Baleares. Además, podría haber lluvias débiles en el entorno del Nao y zonas del este andaluz. En la mitad norte se esperan cielos despejados con niebla matinales en Pirineo y el Alto Ebro y en Canarias. Continuará la calima en el este y algunas lluvias en el norte de las islas.

En Andalucía también podría haber calima el domingo, aunque no debería ser muy densa, según la previsión de Roberto Brasero. Las temperaturas bajarán en el sur y subirán por el norte de la Península. Serán más propias del mes de marzo, y no tan altas como estos días atrás. Y este 1 de marzo comenzará una nueva estación.

Ya que, explica el meteorólogo de Antena 3, que en climatología las estaciones deben seguir los trimestres exactos y no coinciden con el inicio astronómico y que va variando de un año a otro. Este año el inicio astronómico de la primavera será el próximo 20 de marzo. Sin embargo, el inicio climatológico será este próximo domingo día 1, será entonces cuando se ponga fin al invierno climatológico, el más lluvioso de los últimos años.