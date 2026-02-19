Roberto Brasero, meteorólogo de Antena 3, avisa de una situación inédita este fin de semana en el tiempo de España

Parece ser que por fin llegará el buen tiempo de forma generalizada a España. Eso sí, antes tendremos que hacer frente a los efectos de la última borrasca, Pedro, que ya se dirige a Francia. Roberto Brasero ha dado la predicción meteorológica para los próximos días, cuando por fin podremos disfrutar del sol y de unas agradables temperaturas.

Este jueves, 19 de febrero, vamos a tener en general menos lluvias, puesto que la borrasca Pedro ya habrá pasado. Sin embargo, según el meteorólogo de Antena 3, tras las lluvias de este miércoles, llegará una masa de aire frío y húmedo que afectará, principalmente, al norte peninsular. Seguirán las lluvias en zonas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Además, habrá nevadas en el entorno de los Pirineos y la cordillera cantábrica.

Por el contrario, Roberto Brasero advierte que en el sur peninsular se impondrán las altas temperaturas y será un jueves soleado. Aunque a primeras horas de la mañana podría haber algunas lluvias en zonas de montaña del interior, remitirán rápidamente. El viento seguirá soplando con fuerza en el norte y este de la península, así como en Baleares. En zonas del este peninsular las rachas podrían superar los 120 km/h, por lo que podrán ser rachas huracanadas. En Galicia y en el Cantábrico continuará el mal estado de la mar, con olas de más de 7 metros.

Sol y altas temperaturas para el fin de semana, según la previsión del tiempo de Roberto Brasero

Ya a partir del viernes, 20 de febrero, la borrasca Pedro habrá pasado definitivamente y sus efectos se irán reduciendo. Según Roberto Brasero, se impondrá un tiempo anticiclónico y tendremos cielos soleados en general, con precipitaciones acotadas únicamente al cantábrico oriental y Pirineos, donde podrá nevar a partir de 1300-1500 metros.

Aunque los cielos serán despejados, las madrugadas serán más frías y podría helar el viernes en zonas del norte y el centro peninsular. Por la tarde, el ambiente será más suave, con una notable subida de las temperaturas en la mayor parte de España. En el Mediterráneo y el Valle del Guadalquivir se podrán superar los 20 grados, así como en Canarias.

Este buen tiempo se mantendrá de cara al fin de semana. Roberto Brasero anuncia cielos despejados, sin prácticamente lluvias ni vientos fuertes tanto para el fin de semana como para el lunes. El sábado y el domingo podremos disfrutar del sol y de unas temperaturas que irán aumentando de manera progresiva, por lo que se podría decir que tendremos un anticipo de la primavera. "Adelanto primaveral en el tiempo de España para el fin de semana", ha advertido el meteorólogo.

El domingo, según la AEMET, las temperaturas estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para esta época del año, que serían más propias de la segunda quincena de marzo o comienzos de abril. El meteorólogo de Antena 3 asegura que encadenaremos varios días de sol y tiempo estable, y, sobre todo, sin sobresaltos de borrascas. Este escenario en prácticamente todos los territorios de España será algo inédito hasta ahora en lo que llevamos de año.