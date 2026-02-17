Roberto Brasero, meteorólogo de Atresmedia, avisa de un cambio radical en la previsión del tiempo esta semana

España se prepara para la llegada de una nueva borrasca y un cambio radical en el tiempo de cara a los próximos días. Así lo ha advertido Roberto Brasero, el meteorólogo de Antena 3, y así lo apunta también la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su previsión para esta semana. Tras la tregua de este fin de semana, un nuevo frente dejará en las próximas horas más precipitaciones.

Según la AEMET, a partir del lunes 16 de febrero, el paso de un nuevo sistema frontal "asociado a una borrasca asiática" va a dejar cielos con precipitaciones generalizadas menos probables e intensas en el este y Baleares. Mientras que en la mitad occidental se espera que sean "localmente fuertes acompañadas por tormentas", así como granizo de gran tamaño.

Por su parte, Roberto Brasero también ha alertado de lo que está por venir. Según ha explicado el meteorólogo de Antena 3, esta semana será distinta porque no lloverá tanto. A lo largo de los próximos días se va a ir instalando un anticiclón que desembocará en un viernes soleado y en un fin de semana con temperaturas más elevadas.

Predicción semanal:



Hoy y mañana: lluvia persistente en el extremo norte peninsular que continuará las primeras horas del martes con deshielos de parte de la capa de nieve en zonas de montaña. En Canarias episodio de calima. Temporal marítimo en el cantábrico.



(1/2) pic.twitter.com/WArGb2xyQg — AEMET (@AEMET_Esp) February 16, 2026

Roberto Brasero da la previsión para los próximos días y avisa una semana "muy diferente"

Este lunes hemos estrenado la semana con precipitaciones abundantes en el norte peninsular, sobre todo el cantábrico oriental y el alto Ebro con nevadas en Pirineos. Seguirán los vientos fuertes en el este peninsular y baleares y temperaturas en general más altas. Las lluvias continuarán, aunque más débiles, en el Cantábrico el martes 17 de febrero. Aunque a lo largo del día irán desapareciendo. En Galicia sí que pueden durar más, con rachas de viento bastante fuertes.

Según Roberto Brasero, en el este de España a partir del miércoles debería perder fuerza el viento. En el resto peninsular tendremos intervalos nubosos, sin lluvias, y estará más despejado hacia el mediterráneo, el sur de Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias, aunque en el archipiélago tendremos algo de calima. Las temperaturas nocturnas bajarán en el norte y subirán las temperaturas diurnas. En Valencia, Murcia y Castellón rondarán los 25 grados este martes.

Para el miércoles Roberto Brasero asegura que se espera un nuevo frente que dejará cielos nubosos y lluvias en amplias zonas de la Península, excepto en el tercio oriental y en Baleares, y bajarán de nuevo las temperaturas. Pero anticipa que será un frente fugaz: "Va a ser muy rápido, no tendrá nada que ver con lo que hemos tenido hasta ahora". Las precipitaciones serán, en general, débiles, aunque algo más abundantes en el tercio norte, especialmente en Galicia, donde podrán ser fuertes y persistentes y acompañadas de tormentas. Nevará a partir de unos 1300-1500 metros en la mitad norte e incluso bajará la cota a los 1000-1100 metros por la tarde.

Sol generalizado para el fin de semana con temperaturas más suaves

El miércoles volverán a bajar las temperaturas pero no será un día demasiado frío, en el Cantábrico se llegará a los 18-20 grados, mientras que en el sureste se rozarán los 25. El jueves el frente habrá pasado, pero notaremos la llegada de una masa de aire frío y húmedo, que desencadenará lluvias en Galicia, Cantábrico y Pirineos con posibles tormentas en estas zonas de España y nevadas por debajo de los 1000 metros.

Ya a partir del viernes el anticiclón se instalará en más zonas de España, las temperaturas serán más altas y tendremos mucho sol. En principio, según Roberto Brasero, este tiempo debería prolongarse para el fin de semana, donde por la noche habrá ambiente frío con algunas heladas, y mucho sol durante el día con temperaturas más suaves. "El sol viene para quedarse", ha alertado el meteorólogo.