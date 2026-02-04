Roberto Brasero, meteorólogo de Atresmedia, alerta con esta insólita comparación ante el gran diluvio de hoy

Tras la alerta extrema en la que se ha visto sumida España por el gran diluvio que afectará especialmente a Andalucía, 'Y ahora Sonsoles' se ha volcado en la última hora del temporal, contando con la presencia de Roberto Brasero en plató para analizar qué ocurrirá este miércoles. Sin embargo, el meteorólogo ha terminado captando la atención de los espectadores por la inaudita medida utilizada para ilustrar la cantidad anormal de precipitaciones que han sacudido al país esta última semana.

"Estoy deseando decirles que ha salido el sol, pero no, porque llega lo peor del temporal Leonardo, concretamente el gran diluvio. Las alertas por inundaciones se extienden por toda Andalucía, ahora mismo el peligro es extraordinario", señalaba Sonsoles Ónega antes de recibir al hombre del tiempo de Antena 3 en la mesa de colaboradores nada más arrancar el programa.

Roberto Brasero lanza esta advertencia sobre las precipitaciones de este último mes en España: "Supera la media de los últimos 10 años"

"La UME está preparada para desplegarse en caso de necesidad ante este enjambre de borrasca que a partir de las 9 se va a liar... Iba a decir pardísima pero...", advertía la conductora de 'Y ahora Sonsoles' arrepintiéndose de sus palabras mientras daba paso a Roberto Brasero. "Tenemos que transmitir la sensación de que llevamos tanto tiempo con borrasca que ahora viene una más... No es una más, esta es especial, por todo lo que ha llovido y porque lo que va a caer es mucho", ha asegurado el presentador.

Más tarde, el meteorólogo ha aclarado como se coordinan los distintos organismo ante este tipo de fenómenos. "Se hace de una manera controlada. Se avisa a la Confederación Hidrográfica, al 112, los pueblos que están en zonas inundables... Pero todo forma parte de una cadena que se va agravar en las próximas horas", ha explicado en el espacio de Antena 3, centrándose entonces en el impresionante dato de precipitaciones que ha dejado la última semana de enero.

😄☔️



Roberto Brasero ya no habla de litros por metro cuadrado.

Ahora mide la lluvia en Bernabéus:

“Han caído 3 Bernabéus y medio… y ojo, que el cuarto viene en la prórroga.” pic.twitter.com/ttqfSmuMoZ — TVMASPI (@sebas_maspons) February 3, 2026

"Simplemente el dato puede que no impresione, un 8%", ha advertido antes de explicar la peculiaridad de esta cifra. "Los embalses están ya al 67% de media en España, esto significa la mejor situación en esta época desde hace tiempo. Supera desde luego la del año pasado y la media de los últimos 10 años que se toma como referencia es del 52%, estamos 14 puntos por encima", ha apuntado Brasero.

Así, continuaba poniendo el foco en la magnitud de estas cifras. "Pero me voy a centrar en esta: un 8% son 4.000 hectómetros cúbicos, ¿Cuánto es eso? Pues con lo que ha caído en una semana en España se podría llenar el embalse más grande de nuestro país, que es el embalse de la Serena, y además el más grande de Andalucía, que es el de Iznájar. Y sobraría un poco para llenar el embalse más grande de Madrid", ha explicado Roberto Brasero.

"Hay quién lo compara todo con el Bernabéu", ha señalado entonces antes de hacer una comparación que ha captado la atención de Sonsoles Ónega y todos los colaboradores presentes. "Todo lo que ha llovido esta semana serviría para llenar más de 2.200 veces el Bernabéu. Más de 2.200 Bernabéus, hasta arriba de agua, es lo que ha llovido esta semana", ha advertido el meteorólogo.