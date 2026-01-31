El aviso de Roberto Brasero, meteorólogo de Atresmedia, sobre la previsión del tiempo para febrero: nevadas y semana muy lluviosa

Después de una semana en la que hemos tenido un torrente de borrascas que nos han dejado temporales de viento, lluvia y nieve causando muchos estragos en la península ibérica. Pero parece que con la llegada de febrero nada va a cambiar. O eso es lo que anticipa Roberto Brasero en 'Tu tiempo' en Antena 3.

Así, después de que el tiempo nos de un respiro este sábado para despedir enero, las borrascas volverán a partir del domingo. "El domingo empieza febrero y volvemos a las andadas y la semana que viene volverá a ser una semana muy lluviosa", advierte el presentador de Antena 3.

Eso sí, este sábado continúan los avisos naranjas y amarillos por viento sobre todo en Galicia donde el aviso rojo ha estado hasta primera hora de la mañaña. También habrá temporal marítimo en el litoral Mediterráneo, Baleares e interiores del tercio este peninsular, así como en montañas del centro y norte.

Según Roberto Brasero, este domingo, que es el inicio del mes de febrero "llegará una nueva masa de aire muy húmedo que irá cubriendo los cielos y dejando lluvias en buena parte de la península". Las lluvias serán más abundantes en el oeste peninsular. De hecho, en Galicia y en torno al sistema central, estas precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes, sobre todo norte de Cáceres sur de Ávila y de Salamanca.

Con respecto a la nieve, cabe destacar que subirá la cota y por tanto será más difícil ver ciudades cubiertas de blanco. La cota subirá a más de 2.000 metros en las montañas del centro y norte salvo en el Pirineo donde se quedará en torno a 1600-1800m. Asimismo, con la subida de las temperaturas y la cota de nieve se producirá un deshielo súbito en zonas de la Cuenca del Duero, que podría agravar la situación de los ríos. Será en Andalucía donde la situación fluvial siga siendo un peligro por la suma de más precipitaciones la semana que viene, después de haber recogido entre 200 a 300 l/m2 esta semana en muchas zonas.

Sobre la previsión para la semana que viene, Roberto Brasero avisa de que el lunes las lluvias serán aún más abundantes que el domingo. Y es que llega una nueva borrasca que entrará por el Atlántico y que nos dejará precipitaciones muy abundantes en Pirineo, Galicia, entorno del sistema central y sur de Andalucía y la cota de nieve volverá a bajar hasta 1200-1400 m y los Vientos se nuevo serán muy fuertes en el sur de Andalucía.