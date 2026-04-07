El meteorólogo de TVE Martín Barreiro avisa de que "vuelve el invierno" con nevadas en estas zonas de España

Tal y como ya avanzaba Roberto Brasero en Antena 3, el tiempo va a dar un giro radical en estos próximos días después de una Semana Santa bastante veraniega. Así, Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, ha confirmado el cambio que va a dar el tiempo a lo largo de esta semana.

El presentador del tiempo regresaba al plató de 'Directo al grano' para avanzar el pronóstico para los próximos días en los que se espera una bajada de temperaturas bastante significativa y nuevas lluvias.

"Tenemos a media península en alerta y tormentas que aparecen de la nada y una DANA que amenaza con devolvernos con un soplido al mes de febrero, ¿no?", le cuestionaba Marta Flich a su compañero. "Volvemos al invierno de hecho, la situación va a cambiar bastante esta semana y va a ser más significativo el fin de semana porque vuelve a bajar la temperatura y vuelve el invierno", respondía sin pudor Martín Barreiro.

Así, el presentador de TVE ha querido mostrar con los mapas el bajón de temperatura que se espera de cara al próximo fin de semana y el tiempo que nos espera para los próximos días. "Hablamos de temperaturas que vuelven a ser invernales y en muchas regiones volvemos a hablar de ambiente muy frío", destacaba Barreiro.

Tras ello, Martín Barreiro mostraba como en la noche del sábado al domingo viviremos temperaturas de -1 en Ávila, 0 en Segovia y 1 en otras capitales de Castilla y León e incluso en Aragón y como en Madrid bajará la temperatura mínima a 6 grados.

Todo este bajón de las temperaturas será provocado por una nueva borrasca que ya está presente en la península. De cara a este miércoles, el presentador de TVE ha mostrado como habrá lluvias en la franja central desde la Comunidad de Madrid hasta Andalucía. "Atención mañana en Málaga donde la lluvia va a ser bastante intensa, también en Galicia y Asturias, un día muy revuelto en el que continúa bajando la temperatura", seguía avanzando.

Después de un jueves bastante estable y de un viernes que empezará a haber alguna tormenta, será el sábado cuando la situación cambie radicalmente. "El sábado incluso podría volver a nevar en zonas del centro y del norte y el domingo podría haber más precipitaciones en forma de nieve. Todavía quedan muchos días para precisar, pero como veis es una vuelta al invierno", sentenciaba el meteorólogo.