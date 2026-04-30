Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, advierte de tiempo revuelto para este puente de mayo y dónde habrá tormentas

Con la llegada del puente de mayo son muchos los españoles que viajarán por tierra, mar y aire para disfrutar de unos días de descanso y relax por nuestra geografía. Por ello, este jueves, Martín Barreiro conectaba como cada día con 'Directo al grano' para adelantar el pronóstico meteorológico para estos días.

"Martín Barreiro, ¿Cómo va a ser este fin de semana? ¿Nos vamos tranquilos de puente?", le preguntaba Marta Flich al saludarle y avanzar que estaba en Castellón. "Sí, nos podemos ir tranquilos pero también con que las tormentas van a continuar", empezaba diciendo.

En ese sentido, Martín Barreiro adelantaba que "es posible que las vivamos por momentos". "No van a ser tan intensas, o al menos tan generalizadas, como en la jornada de ayer porque donde están cayendo ahora como estáis viendo en la imagen del radar si lo hacen con fuerza, pero si comparamos la imagen de ayer con la de hoy vemos que son núcleos más concentrados en las montañas del sureste, sistema ibérico y también Pirineo y sistema cantábrico puede que haya algunas tormentas en las próximas horas", aseveraba.

"Las acumulaciones todavía se esperan que sean significativas y de ahí que sigan activados hoy los avisos amarillos en el sureste peninsular y en Cataluña y Aragón", seguía explicando. Y de cara a la jornada de este viernes 1 de mayo, el meteorólogo ha avanzado que "esperamos inestabilidad con chubascos y tormentas con avisos en muchas zonas del este y del norte y también en el cantábrico oriental". "Son avisos por tormenta con granizo y con viento fuerte", añadía.

Y de cara al fin de semana, Martín Barreiro ha alertado de que se espera un tiempo inestable. "Aumentará la inestabilidad en algunos casos y las nubes y esperamos precipitaciones tanto el sábado como el domingo", seguía relatando. Eso sí con respecto a las temperaturas ha pronosticado que apenas habrá variaciones con "temperaturas agradables en buenas partes de España".

Asimismo, de cara al sábado ha alertado de tormentas y precipitaciones fuertes en el norte peninsular y el domingo también en el norte y algunas que llegarán al este. "En general se espera un tiempo bastante primaveral tirando a revuelto", concluía.