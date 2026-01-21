Roberto Brasero, meteorólogo de Atresmedia, avisa de copiosas nevadas en zonas no habituales este fin de semana

Este 2026 ha arrancado lleno de borrascas que están dejando numerosas lluvias, viento, nieve y frío por toda España. Después de que la borrasca Harry haya afectado de lleno al Mediterráneo, ahora es otra borrasca la que entra por el Atlántico que promete complicar mucho el tiempo este fin de semana. Así, lo ha avanzado Roberto Brasero en 'El tiempo' de Antena 3 y en 'Y ahora Sonsoles'.

Este miércoles ya ha empezado a notarse el viento fuerte de sur en Cantabria o País Vasco, donde se han desviado vuelos, pero también en Asturias donde ha soplado a 138 km/h en la localidad de Cabrales y sobre todo en Galicia donde ha llegado una racha a los 153 km/h en Estaca de Bares. En Galicia además a partir de las 21:00 horas se activan los avisos de nivel rojo en el litoral por olas de 8 a 9 metros y viento de fuerza 7.

Roberto Brasero ha avanzado en 'Y ahora Sonsoles' de la borrasca Ingrid que entra por el Atlántico a partir de este jueves y que ya ha empezado a notarse en algunas zonas del norte con problemas para aterrizar y despegar aviones por las rachas de viento.

El meteorólogo avisa de que "los días álgidos del episodio serán el viernes 23 y el sábado 24, con la llegada de la descarga fría posfrontal". Y es que primero pasará un frente mañana, el viernes otro y después enseguida una nueva masa de aire ártico de modo que "coincidiendo con el momento de máximo acercamiento de Ingrid, se espera un gran empeoramiento del estado de la mar durante la primera mitad del viernes en la vertiente atlántica gallega y el Cantábrico".

Lo que habrá que tener en cuenta será el descenso de la cota de nieve por debajo de los 500 metros en el noroeste peninsular a última hora del viernes con nevadas en las principales áreas montañosas del país, en el interior de Galicia y en toda la meseta Norte. "Habrá nevadas en zonas donde no son habituales como en capitales de Castilla y León, a 500 y 600 metros en Galicia. Vamos a volver a ver nevar entre el viernes y el sábado. El domingo posiblemente se acabe pero se nos avecina otro carrusel de borrascas", sentenciaba el colaborador de Sonsoles Ónega.

Más allá de lo que Roberto Brasero ha confirmado en 'Y ahora Sonsoles', el meteorólogo ha dado más detalles sobre este pronóstico en la web de Antena 3. Así, parece que es muy probable que haya espesores de más de cinco centímetros en 24 horas en cotas bajas del cuadrante noroeste. En concreto, de cara al viernes, puede haber nevadas a partir de los 600 metros en el norte peninsular, 800 en la zona centro y 1200 en el sureste.