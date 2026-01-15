Confirmado por Roberto Brasero, meteorólogo de Antena 3: vuelve la nieve a Madrid y estas zonas de España el fin de semana

Tras las gélidas navidades que hemos pasado, este jueves, 15 de enero, llegará un nuevo frente a la Península. Así lo ha anunciado Roberto Brasero, quien ha advertido que nos preparemos para unos días de frío, lluvias, e incluso nevadas. Entrará por Galicia pero se extenderá por el resto de la geografía española.

Según el meteorólogo de 'Antena 3 Noticias', este jueves se activarán avisos costeros de nivel naranja en el litoral gallego, y tendremos rachas fuertes de viento sur en Asturias, Cantabria, País Vasco y Pirineos, así como en Galicia. A lo largo de la mañana el frente avanzará por todo el noroeste peninsular, aunque será por la tarde cuando las lluvias hagan acto de presencia en el centro peninsular, Extremadura y Andalucía.

En la zona del mediterráneo habrá más sol que nubes, aunque también tendrán nieblas que pueden ser persistentes en la isla de Mallorca. En Canarias, nuboso en el norte de las islas montañosas y muy soleado en el resto. Las temperaturas iniciarán un nuevo descenso. Según Roberto Brasero, bajarán este jueves las de primera hora, con heladas en las zonas montañosas y también en zonas de la meseta sur, y bajarán las máximas por la tarde, con un par de grados menos que el miércoles, salvo en Canarias y el litoral mediterráneo donde no cambian.

Roberto Brasero anuncia la posibilidad de nevadas en el centro peninsular

También habrá nevadas. Aunque de momento solo en zonas de montaña. Si bien la Comunidad de Madrid ha activado el aviso amarillo (peligro bajo) para este jueves a partir de las 18:00 horas, por acumulación de nieve de 5 cm en 24 horas, con una cota de nieve en torno a los 1000 y 1200 metros. Los acumulados se esperan en la zona de Somosierra. Además de Madrid, Segovia, Ávila, Salamanca y Guadalajara también están en pre alerta. Se espera un fin de semana con temperaturas bajas, y heladas nocturnas a primera hora en gran parte del país.

Roberto Brasero también advierte que habrá nevadas en las zonas montañosas de la mitad norte a partir de 1200/1500 metros con posibles acumulados significativos en punto de la Cantábrica, Ibérica y Sistema Central. Durante el fin de semana seguirá bajando la cota de nieve. Para el sábado AEMET contempla nevadas en cotas que irán desde los 500-700 metros en el Pirineo, donde se darán los mayores acumulados, a los 900-1300m en la cordillera cantábrica.

Tal y como explica Roberto Brasero este jueves, 14 de enero, es el día que hemos llegado al ecuador del invierno climatológico. El invierno climatológico comienza el 1 de diciembre y termina el 28 de febrero. 90 días. Por lo tanto, este jueves hemos llegado al ecuador. Un invierno que este 2025 ha sido de los más fríos que se recuerdan.

Por su parte, el también meteorólogo Samuel Biener ha explicado que una clicogénesis de cara al fin de semana "traerá un nuevo bajón térmico, lluvia y nevadas en diversas regiones". "El viernes entrarán nuevas precipitaciones desde el oeste, y a partir de ahí un importante descuelgue de aire polar se situará sobre la vertical peninsular durante el fin de semana, dejando un ambiente de pleno invierno, con heladas más extensas, precipitaciones y nieve en cotas más bajas", añade.