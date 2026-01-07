Roberto Brasero, meteorólogo de Antena 3, avisa del tiempo que viene tras la borrasca Francis los próximos días

Con la llegada de los Reyes Magos se ponen fin a las Navidades, una de las más frías de la historia. Según Roberto Brasero, el frío aún perdurará unos días, aunque la borrasca Francis ya es historia, y en general, en los próximos días el tiempo no será tan adverso como el que hemos tenido días atrás en algunas zonas del país.

Terminan las fiestas navideñas, pero el periodo invernal seguirá, advierte el meteorólogo de 'Antena 3 Noticias'. Eso sí, los próximos días no deberían ser tan complicados como algunos de los que hemos tenido durante estas tres semanas. Este miércoles, 7 de enero, tras el paso de los Reyes, el día comenzará con heladas generalizadas e incluso algunas de hasta -15 grados, como en las montañas del norte peninsular, en Sierra Nevada o en las Parameras de Molina, en Guadalajara, donde hay nivel rojo por bajas temperaturas, según explica Roberto Brasero.

De nuevo, se activarán los avisos por nevadas en la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, pero el nivel será amarillo y no rojo. En esas zonas, la cota de nieve empezará en 400 metros y subirá hasta los 1000 metros a lo largo del día. Tendremos mucho frío, pero también mucho sol para empezar el miércoles. Aunque con el paso de las horas se irá nublando, salvo en las comunidades del Mediterráneo, donde se mantendrán los cielos despejados.

Advierte Roberto Brasero que "la borrasca Francis ya es historia, pero el viento fuerte y el frío polar aún seguirán unos días en el este de la Península". También habrá viento fuerte en el norte de Canarias. Aunque luego por la tarde las temperaturas subirán. El jueves continuará aumentando los grados, antes de una nueva bajada de temperaturas prevista a partir del viernes de cara al fin de semana.