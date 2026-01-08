Ana de Roque, meteoróloga de RTVE, advierte en La 1 de una ciclogénesis explosiva y a qué zonas afectará

Ana de Roque, histórica meteoróloga de RTVE, ha advertido desde el 'Telediario' de La 1 de que, tras el paso de Francis y sus efectos en forma de lluvias torrenciales y copiosas nevadas, hay que prestar atención a Goretti, una profunda depresión que entrará en una fase de "ciclogénesis explosiva" en las próximas horas que afectará a nuestro país, sí, pero en especial a otros países occidentales de Europa con epicentro en Francia.

"Este jueves, el viento va a ser el protagonista en buena parte del continente del europeo. No solo en España. Se profundiza y mucho esa borrasca y sufre un proceso de ciclogénesis explosiva. Se juntan mucho las isobaras y eso quiere decir que arrecia el viento", ha explicado.

Fruto de esa pérdida de presión tan repentina, la borrasca dará lugar a un fuerte temporal de viento y oleaje. "Este jueves va a soplar con mucha intensidad en toda la fachada atlántica de Europa y hacia el sur de las islas británicas", ha concretado Ana de Roque desde TVE.

"Por una parte, (Goretti) nos va a enviar viento muy intenso, porque se juntan las isobaras, y por otra parte nos va a mandar un frente y una línea de inestabilidad", ha adelantado la veterana presentadora de 'El Tiempo' en La 1 respecto a qué incidencia va a tener en España.

Esa línea de inestabilidad traerá precipitaciones importantes en la segunda mitad de este jueves, 8 de enero. Empezarán en Galicia y se extenderán por otras zonas del cuadrante noroeste peninsular y regiones del cantábrico. Aunque el mayor protagonista será el viento, que soplará con mucha intensidad en el norte del país y hacia el Mediterráneo norte.

Según Ana de Roque, hay que tener precaución con una "situación marítima alterada". El fuerte temporal marítimo que se espera en el atlántico y cantábrico a consecuencia de esa ciclogénesis puede conllevar serios riesgos. "En Galicia las olas pueden superar los cinco metros de altura", ha indicado la meteoróloga.

Avanzando en la semana, hacia el viernes y sábado y sobre todo el domingo, esos efectos de Goretti en forma de viento y temporal marítimo irán disminuyendo, pero aumentarán las lluvias en el noroeste y en gran parte del tercio occidental de la península, extendiéndose hacia el centro. Eso sí, con subida notable de temperaturas y, por ende, de la cota de nieve, que se restringirá a zonas montañosas.