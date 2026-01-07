Cambio histórico en RTVE por sus 70 años: La importante renovación de imagen desde hoy en todos sus canales

TVE ha estrenado este miércoles, 7 de enero, su nueva imagen corporativa coincidiendo con su 70 aniversario. Un cambio histórico que se produce 17 años después de su última renovación en 2008 y que refresca y reordena todos los elementos visuales y gráficos, actualizados a los nuevos tiempos.

Este restyling se ha implementado en la clásica mosca de todos los canales de televisión de RTVE, en la tipografía, en las piezas de continuidad, en los cierres de las autopromociones , en las publimoscas o en los grafismos. Es decir, una regeneración muy completa con la que se ha buscado una nueva identidad visual bien homogeneizada, pero sin abandonar los colores corporativos: el azul y el naranja.

"El cambio tiene como objetivo fortalecer los valores de la Corporación RTVE como grupo plural, líder, actual y con vocación de servicio mediante una apuesta por la reordenación de los elementos existentes", defienden desde el grupo audiovisual público.

Entre los cambios, lo más destacado es la actualización de la mosca, que deja atrás el característico halo o degradado que aparecía como fondo en todos los canales desde 2008: azul para La 1, verde para La 2, rojo para el 24 horas, naranja para TDP o rosa para Clan.

Ahora, eso desaparece completamente, apostándose por una mosca mucho más minimalista: en blanco, sin el fondo que ya ha dejado de ser tendencia y con una fina sombra oscura para que quede óptimamente resaltada. También se ha ampliado en tamaño notablemente, pues el nuevo diseño contribuye a ensuciar menos la pantalla. Por último, es más dinámica y aparece con animación.

El estreno de imagen se ha producido al filo de las 10:30 horas de la mañana de este miércoles durante el arranque de 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González. Así ha sido el momento del cambio:

📺 Así ha sido el cambio de mosca de La 1 en Mañaneros 360 pic.twitter.com/AIwaADIWQE — Pablo (@pabloo_c5) January 7, 2026

Por otro lado, en los bloques de publicidad, ya está en antena también la nueva continuidad visual mucho más unificada, reordenada y uniforme con un grafismo y unos cierres de promociones más atractivos, más contemporáneos y más adaptados a los nuevos tiempos; reforzándose el color corporativo y aplicándose un diseño, composición y tipografía muy modernos.

"Este restyling de la imagen ON AIR, impulsado por la Dirección de Imagen de TVE, incorpora nuevos elementos de pantalla complementarios para nutrir la continuidad y adaptarse a las nuevas necesidades sin dejar de lado el claim y colores corporativos, éstos últimos más protagonistas que nunca", señalan desde RTVE. Precisamente, se refuerza el claim de TVE 'La que te quiere' y 'La que quieres' con un corazón incluido.