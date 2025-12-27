Roberto Brasero predice el tiempo que hará el último fin de semana del año: nevadas copiosas y lluvias fuertes

Continúa el temporal de frío y lluvias que nos ha acompañado en Nochebuena y Navidad. Así lo ha anunciado Roberto Brasero, quien ha lanzado una advertencia sobre lo que nos espera en el último fin de semana del año.

Según el meteorólogo de 'Antena 3 Noticias', este sábado 27 de diciembre seguirá el temporal de lluvias y viento en el norte del Mediterráneo. Las precipitaciones serán localmente fuertes y persistentes en Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana, donde la cota de nieve estará entre los 1400-1600 metros, con nevadas copiosas en el Pirineo catalán.

Mientras que en Andalucía y Extremadura, explica Roberto Brasero, habrá una gran nubosidad y podría haber allí también chubascos fuertes, especialmente en el oeste y sur de Andalucía. Por allí entrará la segunda borrasca que activará los avisos de nivel amarillo por fuertes lluvias en Huelva, Cádiz y Málaga, con temporal marítimo e intensos vientos en la costa mediterránea andaluza, el Estrecho y Melilla.

Habrá cielos más despejados en Asturias, León y Galicia, así como en el sur de Canarias. Aunque amaneceremos con heladas en amplias zonas del interior peninsular, las temperaturas serán algo más altas el sábado por la tarde, seguirán subiendo de cara al domingo, 28 de diciembre, donde apenas helará a primera hora en la península. Tan solo quedarán restringidas a zonas altas de montaña.

La advertencia de Roberto Brasero si se va a coger el coche

Según informa Roberto Brasero, el último domingo de 2025 nos traerá algunas lluvias en el área mediterránea peninsular y en Andalucía. Estas lluvias podrán ser fuertes y persistentes en puntos del litoral, y también podría llover, de forma más dispersa, en amplias zonas del resto del este, centro y sur peninsular.

El meteorólogo pide prudencia si se va a circular por puertos de montaña del sureste, ya que volveremos a tener nieve. También pide prudencia ante los bancos de niebla en zonas del este de la península, que podría dificultar el tráfico si se circula por esa zona. Los cielos más despejados estarán en el norte peninsular, a orillas del Cantábrico y sobre todo en el noroeste.

De cara a la semana que viene, el tiempo se espera más tranquilo. El lunes 29 será una jornada estable, con lluvias en las regiones mediterráneas y en Baleares, pero más dispersas que en los días anteriores, aunque podrían ser localmente fuertes en el sur de Valencia y norte de Alicante. La cota de nieve continuará en torno a los 1400-1800 metros.

Roberto Brasero vuelve a pedir prudencia a los conductores debido a los abundantes bancos de niebla que se esperan en el interior de la península. Las temperaturas máximas no variarán demasiado, pero sí que bajarán las mínimas de forma generalizada, de tal forma que se volverán a extender las heladas por el norte y centro peninsular.

A partir del martes, 30 de diciembre, predominará el tiempo estable, aunque con posibles precipitaciones en el Cantábrico, extremo sur y Baleares. Seguirá el frío, pero no tanto como en Nochebuena y Navidad. La última semana del 2025 se espera fría, pero con menos precipitaciones que en los días previos.