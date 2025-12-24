La firme advertencia que deja Roberto Brasero sobre la previsión del tiempo en Nochebuena y Navidad

La AEMET ya lo había anunciado hace unos días, y Roberto Brasero lo ha confirmado: nos espera una gélida Nochebuena y Navidad. Los cielos estarán grises durante una buena parte de este miércoles, 24 de diciembre. Nieblas y nubes bajas predominarán en el interior de la Península. También tendremos algunas precipitaciones, pero menos que en días previos.

Según informa el hombre del tiempo de 'Antena 3 Noticias', habrá lluvias esporádicas por Andalucía, sobre todo en el sur y mitad oriental. También habrá lluvias persistentes en el Cantábrico, sobre todo en el País Vasco y norte de Navarra con nevadas en el Pirineo y la cordillera Cantábrica, por encima de los 1000 o 1200 metros.

En cuanto al frío, según Roberto Brasero, se intensificará la noche del 24 de diciembre. Pasaremos una Nochebuena con heladas generalizadas, moderadas en zonas de montaña y débiles en la mitad norte peninsular y este meseta Sur. Aunque más frío hará si cabe el día de Navidad, con una masa de aire gélido que entrará por el norte de España y se extenderá por toda la Península.

Roberto Brasero advirte de una masa de aire gélido el día de Navidad

Según Roberto Brasero, el 25 de diciembre habrá una nueva bajada de temperaturas que llegará desde el norte del continente, de origen siberiano y alcanzará incluso a Baleares, aunque será el noreste donde se dejará sentir con más fuerza. En zonas de Cataluña y Aragón podremos tener nevadas a partir de solo 800 metros, con grandes acumulaciones en el pirineo central y oriental.

Las lluvias pueden ser fuertes en Baleares, el entorno del Cabo de la Nao y noroeste de Cataluña. En este caso, podrían ir acompañadas de tormenta y granizo, con fuerte temporal costero en el Ampurdán. En el resto del Mediterráneo tendremos cielos muy nubosos o cubiertos, pero con menos probabilidad de lluvias, mientras en Galicia y el Cantábrico también puede llover o incluso nevar, aunque no se esperan significativas acumulaciones.

Lo que se espera es mucho frío, con temperaturas bajando a lo largo del día. Al final de la jornada notaremos mucho más frío incluso que al inicio del día. Por lo tanto, la previsión que maneja Roberto Brasero es clara: una fría noche de Nochebuena, y un gélido día de Navidad.