El contundente aviso de Roberto Brasero, en base al pronóstico de AEMET, ante la masa de aire polar en Navidad

Este domingo, 21 de diciembre, da comienzo oficialmente el invierno. Y, para muchos, sus vacaciones navideñas. Es por eso que Roberto Brasero, el meteorólogo de 'Antena 3 Noticias', ha lanzado una advertencia a los ciudadanos que se dispongan a comenzar sus días de descanso.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de la llegada de una masa de aire ártico que provocará un descenso drástico de las temperaturas y dejará fuertes lluvias en algunas zonas de la geografía española. Cuando apenas faltan tres días para la Nochebuena, la pregunta que todo el mundo se hace es cuánto va a durar el mal tiempo.

Roberto Brasero ha compartido su previsión en 'Antena 3 Noticias'. "Llega una masa de aire polar para estrenar la estación, que se quedará también durante las Navidades", advierte el meteorólogo. Y es que, además de la lluvia, es probable que nieve en algunos puntos del país: "A partir de 1.000-1.100 metros en la mitad sur, por debajo de los 1.000 metros en zonas del norte e, incluso, en cotas de 600 en el noroeste".

Roberto Brasero da la previsión del tiempo de cara a la Navidad

Roberto Brasero en 'Antena 3 Noticias'.

Las temperaturas bajarán en toda España, salvo en Canarias y el litoral mediterráneo donde no cambian, y se notará más el frío al final del día que al principio. Además, el domingo habrá rachas de viento fuertes en la costa gallega y cantábrica y en litorales de Alborán. El experto advierte que es conveniente revisar los avisos de AEMET por nevadas, sobre todo si tenemos pensado coger el coche para desplazarnos de cara a la Nochebuena y Navidad. Aunque la mayor posibilidad de nevadas se enmarca del 26 al 29 de diciembre.

Según ha explicado Roberto Brasero, el frío también hará acto de presencia este lunes 22 de diciembre, día del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. "Amaneceremos con heladas en muchas zonas y con el paso de borrascas y frentes atlánticos que dejarán precipitaciones generalizadas, aunque menos abundantes que en días previos", explica el experto.

Los mayores acumulados se prevén en Galicia, sierras del sur peninsular y especialmente en Baleares y el nordeste. Nuevamente habrá nevadas en los principales entornos montañosos del país, aunque sin descartarlos en zonas aleladañas, especialmente en la meseta Norte, este de la Sur y del nordeste peninsular.