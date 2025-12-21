Mario Picazo, meteorólogo, señala un giro en la previsión el día de Navidad y pide atención por lo que vendrá después

Mario Picazo, histórico meteorólogo de Mediaset (ahora en 'El programa de Ana Rosa'), ha informado con detalle a través de ElTiempo.es de cómo se va a presentar la primera semana de Navidad meteorológicamente hablando tras un arranque de invierno -este domingo- que se está mostrando con todos sus rigores: frío, nieve, lluvia, viento... En definitiva, un tiempo muy desapacible.

Picazo explica que la borrasca situada en el mediterráneo occidental y el anticiclón posicionado al oeste de la península son los causantes de "la inyección de aire frío de origen ártico" que está irrumpiendo en las últimas horas en nuestro territorio. Esto, unido también "a grandes perturbaciones que van a ir rondando la península ibérica durante toda la semana, va a hacer que las precipitaciones vayan apareciendo de forma intermitente con buenas nevadas".

Mario Picazo asegura que en esta primera semana de las navidades la precipitación "va a llegar a prácticamente todas las comunidades", con importantes acumulados. "Incluso en Canarias podría haber algo de precipitación a mediados de semana. Notarán el paso de un frente el día de Nochebuena", indica.

"Y luego, las acumulaciones de nieve van a ser impresionantes. En torno a medio metro o más. No solo en los Pirineos o en la Cordillera Cantábrica, sobre todo en áreas del Sistema Central y hasta en el sur peninsular. Tendremos buena nieve para el sistema penibético (Sierra Nevada)".

En cuanto a las temperaturas, "ese aire frío que se va colando por el norte provocará que las máximas no pasen de los 5 grados en algunas capitales, con heladas importantes que podrían ser fuertes sobre todo en zonas de montaña", subraya Mario Picazo. El televisivo meteorólogo también incide en el decisivo papel que jugará el viento, "que algunos días puede ser más intenso aumentando la sensación de frío".

Respecto a Nochebuena y, sobre todo, Navidad, Picazo pronostica que el tiempo va a ser más estable y apacible con respecto a lo que inicialmente se preveía en los modelos, que han dado un giro en ese sentido. "El jueves, día de Navidad, va a ser el más tranquilo de la semana con temperaturas algo más llevaderas", ha aseverado, pues el mercurio experimentará un repunte con máximas que alcanzarán el doble dígito y con menos heladas y menos intensas.

No obstante, ojo, porque, a partir del día siguiente, 26 de diciembre, Mario Picazo alerta de que "podríamos tener nuevas incursiones de aire más frío para de nuevo bajar las temperaturas cara a la recta final de la semana". Al parecer, las mayores nevadas se van a enmarcar del 26 al 29 de diciembre y en cotas incluso más bajas. Por lo tanto, éstas podrían afectar a ciudades y sus núcleos urbanos. Algo que se irá concretando en los próximos días.