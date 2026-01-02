Mario Picazo, meteorólogo, despeja toda duda sobre el temporal de nieve y si habrá una nueva Filomena en Reyes

Mario Picazo se ha pronunciado en redes ante quienes dan credibilidad a la idea de una "nueva Filomena" en Reyes. Es cierto que los modelos meteorológicos apuntan a un temporal de frío y nieve en varias zonas de la península entre el 4 y el 7 de enero (como ya avanzó Mónica López en RTVE), pero también es verdad que la situación que se plantea, sujeta a mucha incertidumbre aún, no se parece a lo ocurrido en el 2021.

Y esto es algo que el meteorólogo de Mediaset ha querido puntualizar en X: "Llega enero y como cada año desde hace 5 años renace la psicosis del fenómeno Filomena. La verdad es que hasta da para una película de cine y, aunque no es imposible, es muy poco probable que vivamos una situación similar".

"La probabilidad de que se repita una situación como la de la borrasca Filomena, que en enero de 2021 enterró gran parte de España bajo la nieve, es baja, pero no nula", matiza. "Fue un episodio extraordinario porque coincidieron varios factores muy poco habituales al mismo tiempo. Por una parte la entrada de aire extremadamente frío sobre la Península, una borrasca muy cargada de humedad, una trayectoria lenta que permitió precipitar durante muchas horas, una cota de nieve muy baja incluso en zonas de baja altitud y, además, la persistencia del frío después de la nevada, lo que impidió que la nieve se derritiera rápidamente", explica Mario Picazo.

"Esta combinación tan específica es lo que hace que eventos como Filomena tengan un periodo de retorno largo, de varias décadas", añade. "Aunque no existe una cifra exacta, de forma orientativa se considera que las nevadas importantes en el centro de España pueden darse cada 5–10 años, mientras que nevadas históricas del calibre de Filomena suelen ocurrir aproximadamente una vez cada 30–50 años, o incluso con menor frecuencia en algunas zonas", detalla el físico.

"Esto no significa que haya que esperar obligatoriamente ese tiempo. De hecho, podría repetirse antes o no volver a verse en muchas décadas", vuelve a puntualizar Picazo. "El cambio climático introduce una aparente contradicción. Por un lado, el aumento de la temperatura media hace que las nevadas sean menos frecuentes en general. Por otro, una atmósfera más cálida contiene más humedad y energía, lo que puede alimentar borrascas más intensas. Si en un contexto así se produce una entrada puntual de aire muy frío, el resultado puede ser un episodio poco frecuente pero extremadamente intenso, como ocurrió con Filomena", plantea.

Sin embargo, con los pronósticos actuales, quedaría prácticamente descartada la probabilidad de un temporal semejante a Filomena. La borrasca Francis, como así se ha bautizado, traerá bastante humedad, que interaccionará con una lengua de aire frío de origen ártico. De cómo sea el choque, cuándo y dónde dependerá la intensidad de las nevadas y su extensión.

En ese sentido, y en base al modelo Europeo (ECMWF), Mario Picazo ha advertido de que "hay zonas donde puede nevar mucho": "Por descontado en zonas de montaña del norte e incluso de la meseta y nordeste en cotas muy bajas". "La provincia de Teruel ahora mismo podría ser uno de los epicentros de las nevadas y se extenderá hacia el sur y este aunque ya menos dependiendo de cuanto se desplome realmente la cota de nieve", ha subrayado.

"El lunes el flujo del este (aire húmedo del Mediterráneo) se verá interrumpido por aire frío y seco del norte. Dependiendo de cuando se produzca veremos más o menos nieve en zonas del este y centro peninsular. A la pregunta de ¿nevará en Madrid ciudad? La respuesta es sí, ya que ahora mismo el modelo ECMWF anota 2 centímetros entre domingo noche y el lunes a primera hora para luego tranquilizar el tiempo algo más", detalla.

"Empieza por F pero no es Filomena, es la borrasca Francis y no está previsto de momento que cubra media España bajo metros de nieve", ha reiterado un Mario Picazo que ha pedido estar pendientes a la previsión en los próximos días porque es "bastante cambiante".