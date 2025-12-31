Mónica López, meteoróloga de RTVE, alerta de un escenario de "mucha nieve" en Reyes y en qué zonas de España

Mónica López, meteoróloga de RTVE, ha advertido a través del 'Telediario' de lo que se puede avecinar en la península de cara a la víspera de Reyes. La física también ha puntualizado que hay gran incertidumbre y que los modelos pueden cambiar, pero, por ahora, la previsión apunta a "mucha nieve" y de forma generalizada.

La causante de este posible escenario será la borrasca ya bautizada con el nombre de Francis. "Es una borrasca que nos va a traer dolores de cabeza", ha asegurado, pues se prevén días complicados para los propios meteorólogos a la hora de definir la previsión.

"Veremos lo que ocurre porque Francis llega por el sur y por el norte llega una lengua de aire muy frío. En función de cuando llegue Francis y cuando llegue esa lengua fría y cuán abajo descienda, tendremos días complicados de nieve", ha explicado Mónica López, haciendo hincapié en la dificultad para predecir lo que va a ocurrir.

"El domingo, ojo, operación retorno para muchos. Sería un día con lluvia en el suroeste de la península sobre todo. Precipitaciones que irían a más en el golfo de Valencia y nevadas que afectarían en principio al Sistema Central, a la Ibérica y a los Pirineos", ha adelantado.

"En función de cómo penetre esa lengua de aire frío, tendremos un panorama u otro. Es mucho alargar, pero si se cumplen los pronósticos, el día 5, lunes de la semana que viene, podríamos tener nevadas en cotas bajas, muy bajas. Especialmente en el sur de la meseta norte, todo Aragón, interior de Cataluña, en la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid al completo y el centro y noreste de Castilla-La Mancha", ha detallado Mónica López. El 5 de enero sería el día más crítico y al que hay que prestar especial atención.

"Iremos afinando esa previsión. Los modelos pueden cambiar, faltan muchos días, pero de momento pinta así la noche de Reyes: con mucha nieve", ha concluido la presentadora de El Tiempo de RTVE.