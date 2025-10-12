TVE impresiona con este primer avance de 'Hasta el fin del mundo', su ambicioso reality con Rocío Carrasco o Alba Carrillo

RTVE ya calienta motores para el estreno de 'Hasta el fin del mundo', la adaptación española de 'Race across the world' que presentará Paula Vázquez y cuyo estreno ya se anuncia para "muy pronto" en La 1. Aprovechando el partido de la Selección Española, la cadena pública lanzó una nueva promo con imágenes inéditas del programa.

Las seis parejas participantes serán Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares; Rocío Carrasco y Anabel Dueñas; Nia y J Kbello; Jedet y Andrea Compton; y Aldo Comas y José Lamuño. Todos ellos se dejarán la piel para recorrer América Latina con escasos recursos, sin poder utilizar aviones ni dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles o GPS, y con una reducida cantidad de dinero.

En el vídeo que RTVE ha lanzado de 'Hasta el fin del mundo' podemos ver a Rocío Carrasco y Alba Carrillo al límite, lo que pone de manifiesto la dureza del programa. Además, en la promo se escucha la voz en off de Paula Vázquez: "El lugar ideal, la luz perfecta, el momento justo. Mostramos el final del viaje, pero no contamos qué nos llevó hasta allí. Otra, otra, otra, otra, otra… Y si paramos, hay entre las fotos esa línea invisible". Mientras la presentadora habla, algunas personas tocan una gran pantalla en la que se acaban proyectando las imágenes del reality.

"¿Qué pasó ahí? ¿Hubo un instante de verdad? ¿Auténtico? ¿Real? Aquí no mostraremos sólo el destino, vamos a contar la historia completa. Lo que duele, lo que late, lo que cambia. Esa será nuestra filosofía de viaje, y la pienso seguir… hasta el fin del mundo", finaliza Paula Vázquez.

📹La 1 desvela las primeras imágenes de 'Hasta el fin del mundo (Race Across The World)' en su nueva promo pic.twitter.com/fUK8vGrLrQ — Tweets de tele (@teletuits) October 11, 2025

Esta es la mecánica de 'Hasta el fin del mundo'

Aunque todavía no hay fecha prevista de estreno, 'Hasta el fin del mundo' es uno de los grandes buques de RTVE para esta temporada. En él, doce rostros famosos competirán por ser los primeros en llegar a un destino final que desconocen, en un gran desafío por toda América Latina durante más de dos meses. Se trata de una versión de 'Race across the world', un reality de gran éxito de la BBC que ha sido adaptado en otros países.

Los participantes tendrán que viajar sin utilizar aviones ni dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles o GPS, y con una pequeña cantidad de dinero. En cada entrega, las parejas participantes deben llegar a un checkpoint y firmar en un libro de viajes que registra su orden de llegada. Esto determinará el orden de salida en la siguiente etapa, respetando las diferencias horarias entre los equipos.

Los propios concursantes tendrán que decidir cómo administrar sus recursos. En caso de quedarse sin fondos, pueden trabajar para ganar algo de dinero extra. 'Hasta el fin del mundo' pretende unir valores como el compromiso con lo genuino o la exploración interior, con una gran fortaleza narrativa y logística para enfrentarse a imprevistos reales.

"La promo de 'Hasta el fin del mundo, el nuevo reality de La 1 con Paula Vázquez, es una auténtica maravilla, de las mejores que recuerdo en mucho tiempo", ha escrito el usuario de 'X' @casasola_89. "¡Qué ganas de que empiece!" o "no me lo pierdo", ha reaccionado otros espectadores en la red social.