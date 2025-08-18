'Hasta el fin del mundo': Lista completa y definitiva de concursantes del reality en TVE tras una baja de última hora

TVE comienza este lunes las grabaciones de 'Hasta el fin del mundo', su gran aventura con seis famosas parejas que se embarcan en un viaje inigualable. Doce rostros muy conocidos de la televisión, el cine, la música, el arte o las redes sociales competirán por ser los primeros en llegar a un destino final que desconocen, en un gran desafío por toda América Latina durante más de dos meses.

'Hasta el fin del mundo' es un formato de éxito en la BBC, adaptado por otras televisiones públicas y privadas, que explora las capacidades y relaciones humanas sin filtros, da ejemplo de sostenibilidad y actúa como embajador cultural y turístico.

La presentadora de 'Hasta el fin del mundo', producido por Zeppelin (Banijay Iberia) será Paula Vázquez. Así, la presentadora retoma su papel al frente de un programa de aventura tras haber conducido la primera edición de 'Pekín Express' en Cuatro.

Así funciona 'Hasta el fin del mundo'

Los participantes tendrán que viajar sin utilizar aviones ni dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles o GPS, y con una pequeña cantidad de dinero. En cada episodio, las parejas deben llegar a un checkpoint y firmar en un libro de viajes que registra su orden de llegada. Esto determinará el orden de salida en la siguiente etapa, respetando las diferencias horarias entre los equipos.

Los concursantes tomarán decisiones sobre qué transporte usar, dónde dormir y cómo administrar sus recursos. Si se quedan sin fondos, pueden trabajar para ganar algo de dinero extra.

En 'Hasta el fin del mundo' se unen valores como el compromiso con lo genuino o la exploración interior, con una gran fortaleza narrativa y logística para enfrentarse a imprevistos reales.

Conoce a los concursantes

Tras filtrarse la lista completa de concursantes de 'Hasta el fin del mundo', ahora TVE confirma los doce rostros famosos que participarán en esta aventura en la que recorrerán 16.000 kilómetros. Cabe decir que hay una baja de última hora pues se ha caído del casting Rocío Martín Berrocal, la hermana de Vicky Martín Berrocal, y en su lugar será Andrea Compton quién forme pareja con Jedet.

Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares Ramos

Yolanda Ramos es una actriz y humorista con más de tres décadas de carrera. Ganadora de múltiples premios de la industria, como el Goya a mejor actriz revelación (‘Carmina y amén’) o el Premio Feroz a mejor actriz de reparto (‘Paquita Salas’), es un referente del humor en España.

Ainoa Olivares Ramos, su sobrina, es una joven divertida y con mucha personalidad, muy activa en redes sociales y que sueña con ser actriz, como su tía. Una chica creativa y extrovertida con muchas ganas de comerse el mundo.

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes

Alba Carrillo es modelo, presentadora y colaboradora de televisión, y ha participado en algunos de los formatos más potentes del ámbito televisivo, como 'Bake Off: famosos al horno' y diversos magacines de La 1. Además, en 2023 publicó su novela autobiográfica, 'Lista para la vida'.

Cristina Cifuentes, abogada de formación y ex política, se ha reinventado en la televisión. Ha participado en algunos formatos de entretenimiento, como 'MasterChef Celebrity 9', y ha trabajado como colaboradora en programas de actualidad.

Jedet y Andrea Compton

Jedet es actriz, cantante, escritora e influencer, reconocida con el Ondas a mejor intérprete femenina de ficción (‘Veneno’) y con otros premios por su compromiso con los derechos LGTBIQ+. Además, ha publicado dos libros, 'Mi último regalo' y 'Efecto Mariposa', y el disco 'A los hombres que he tenido que olvidar'.

Andrea Compton es una creadora de contenido, actriz y youtuber, conocida por su humor, estilo único y pasión por la cultura pop y que se ganó al gran público hablando de cines y series. Ha trabajado como actriz y colaborado en medios y eventos relacionados con el entretenimiento.

Rocío Carrasco y Anabel Dueñas

Rocío Carrasco es colaboradora y presentadora de televisión. Hija de la cantante Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco, ha participado en 'Bake Off: famosos al horno' junto a Alba Carrillo y Yolanda Ramos y, además, ha lanzado su propia línea de cosméticos.

Anabel Dueñas es cantante y artista. Se dio a conocer en 'OT 2008' y grabó varios discos con el grupo Supersingles. Fue elegida por Rocío Carrasco para protagonizar los musicales donde interpretaría el papel de Rocío Jurado.

NIA y J Kbello

Nia Correia es cantante y actriz. Se dio a conocer tras ganar 'Operación Triunfo 2020', aunque antes había probado en el mundo de la interpretación y formado parte del elenco del musical de 'El Rey León' en Madrid. Ha publicado el disco ‘Palosanto’ y ha participado en múltiples talents.

Jesús Cabello, más conocido como J Kbello, empezó siendo bailarín urbano, aunque a los 16 años descubrió que lo suyo era cantar. Fue finalista en el talent de La 1 'Cover Night' y participó en el Benidorm Fest 2025 con la canción ‘V.I.P.’, con la quedó en tercera posición.

Aldo Comas y José Lamuño

Aldo Comas es un artista multidisciplinar: pintor, músico, empresario, director de cine, productor, DJ e instructor de paracaidismo. Entre sus últimos proyectos se encuentran el single ‘Kamikaze’, con La Bien Querida y Delafé, y su exposición de arte ‘Langostas y guitarras’.

José Lamuño es actor, modelo e influencer. Formó parte de la selección española de voleibol y comenzó estudios de fisioterapia antes de centrarse en la interpretación. Ha aparecido en series y películas, como ‘Servir y proteger’, ‘Cómo sobrevivir a una despedida’, ‘El desconcierto’, ‘Benidorm mon amour’ o ‘La sangre fría’, entre otras.

'Race Across the World llega a España

'Hasta el fin del mundo' es la adaptación de 'Race Across The World', un formato de éxito internacional creado por Studio Lambert y distribuido por All3Media International.

Galardonado con un BAFTA en 2020 como Best Reality and Constructed Factual, lleva triunfando en la BBC cinco temporadas, con estrenos que superan los siete millones de espectadores, y cuenta además con una versión celebrity, a la que se sumará una segunda este año. Ha sido adaptado en los Países Bajos, Suecia, Dinamarca (‘Først til verdens ende’), Finlandia (‘Race Across the World Suomi’), Alemania para la ZDF y en Noruega para TV Norge.