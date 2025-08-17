El incómodo momento de Paula Vázquez ante la emboscada de 'D Corazón' por lo que le preguntan en TVE

Si hay algo que Paula Vázquez ha demostrado a lo largo de toda su carrera como presentadora es que no le gusta nada hablar de su vida privada. Es más, durante años, la gallega aseguró incluir una cláusula en sus contratos para evitar hablar de la vida íntima de los concursantes de los programas en los que participaba.

No obstante, parece que en los últimos tiempos, Paula Vázquez ha decidido romper esa coraza que se ponía y abrirse más en canal. De hecho, hace unas semanas, la presentadora no evitó responder a una pregunta cuando la prensa le preguntó por su reciente relación con el periodista Ignacio Sagnier. "Antes me daba más vértigo, pero ahora soy una señora de 50 años y soy feliz", reconocía.

Pues bien, este domingo, Paula Vázquez ha tenido que hacer frente también a un vídeo relacionado sobre su vida íntima en su visita a 'D Corazón'. La gallega volvía al plató del programa que presentan Anne Igartiburu y Javier de Hoyos para avanzar todos los detalles de 'Hasta el fin del mundo', el nuevo docu-reality que empieza a grabar TVE este lunes 18 de agosto.

Así, Paula Vázquez ha explicado que este lunes ella y las seis parejas de concursantes de la versión española de 'Race across the World' pondrán rumbo a Costa Rica para iniciar las grabaciones de la que será una de las grandes apuestas de entretenimiento de La 1 para la próxima temporada. "La cuenta atrás ha comenzado, serán seis parejas de famosos en donde recorremos más de 16.000 kilómetros y solo puedo contar que parten de Costa Rica", avanzaba.

"Yo que he hecho un montón de programas de aventura, realmente nunca había hecho uno como este", reconocía sobre este nuevo programa que puede recordar a 'Pekín Express', cuya primera temporada condujo ella en Cuatro. "Todos los concursantes llegarán hasta el final, solo ganarán los que lleguen hasta la última meta, por el camino solo les daremos un dinerito que es el que correspondería un billete en turista desde donde parten hasta donde tienen que terminar, con lo cual van a poder trabajar y van a tener que buscar rutas ellos solos", explicaba la presentadora.

"Te has ganado el respeto de la prensa, pero pocas veces nos has contado alguna cosa de tu vida pero ahora has sido muy generosa con todos nosotros porque nos has dicho que estás pasando un verano muy bonito y lleno de amor", le advertía Javier de Hoyos provocando un momento algo incómodo para la presentadora pues quizás no se esperaba esta encerrona de 'D Corazón'.

La pregunta de Anne Igartiburu que pone a Paula Vázquez en aprietos: "Oh Dios"

Paula Vázquez y Anne Igartiburu en 'D Corazón'

Tras ello, 'D Corazón' emitía un breve vídeo repasando el noviazgo de Paula Vázquez con Ignacio Sagnier. "Es que claro, venir a D Corazón…", se escuchaba decir justo antes a la gallega. "Qué raro se me hace, tú lo sabes Anne", reconocía Paula a la vuelta del vídeo. "Yo te conozco bastante y sé que te cuesta", apostillaba Anne Igartiburu.

Y aunque Alberto Guzmán trataba de sonsacarle alguna palabra sobre su relación sentimental, Paula Vázquez estaba rápida y salía como podía del momento incómodo cambiando de tema hablándoles de los looks de los colaboradores y posteriormente retomando el asunto del nuevo proyecto en TVE.

Aunque posteriormente era Anne Igartiburu la que le volvía a sacar el tema de su pareja. "¿Cuándo volvéis? Se puede saber algo por lo menos de fechas, ¿Cuándo le has dicho a Ignacio que vuelves a casa?", le cuestionaba la presentadora sin pudor. "Oh Dios", soltaba Paula Vázquez. "Y a toda la familia, un beso mamá que me estás viendo", añadía la presentadora sin saber donde meterse.

"Claro es que te llega este programa en un momento....", trataba de decir Gema Fernández. "Noviembre, que no he contestado a Anne dejando a todos descolocados pues no se esperaban que estuvieran tanto tiempo fuera.