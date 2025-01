Al descubierto la condición que exige Paula Vázquez para trabajar en televisión: "Me niego"

A pocos días de estrenarse como una de las conductoras del Benidorm Fest 2025, Paula Vázquez se ha sincerado sobre la única constante en su amplia trayectoria televisiva. Así, la presentadora no ha dudado en expresar su profundo rechazo al mundo del corazón, llegando a desvelar cuál es la única condición que impone en cada contrato televisivo que recibe sobre su mesa.

Este martes, TVE arrancará la nueva edición del Benidorm Fest con su primera semifinal, en la que Vázquez compartirá escenario con algunas repetidoras del formato como Inés Hernand o Ruth Lorenzo, y durante su visita de este domingo a 'Al cielo con ella', la de Ferrol no ha dudado en anunciar cómo se está preparando para su debut en el festival casi dos décadas después de conducir el extinto 'Misión Eurovisión'.

Paula Vázquez sobre la única puerta laboral que mantiene cerrada: "Me parece lo más machista que hay"

Y Paula Vázquez se mostró más que tajante sobre el tipo de preguntas que jamás hará a los concursantes. "Nunca he querido hacer corazón, me niego a hacerlo porque me parece que es lo más machista que hay", comenzó explicando la presentadora en el espacio de RTVE Play, dejando claro por qué nunca ha dado el salto a la crónica social en su carrera.

Asegura jamás haberse topado con "una revista donde en la portada haya un tío, y si lo hay es porque es el hijo de una famosa o el marido de una mujer conocida", denunciando así el sexismo de muchas de las publicaciones de este tipo de prensa. "Me niego a juzgar la vida de una mujer, pero antes era muy normal", subrayó Vázquez, recordando el caso de la presentadora Ángeles Martín en los 90.

"Salió en una portada haciendo topless y nunca jamás la volvieron a contratar en televisión. Algo muy parecido a lo que le ocurrió a Sonia Martínez", recordó Paula Vázquez sobre la exitosa comunicadora, cuya trayectoria sufrió un vuelco tras esa intromisión en su intimidad. Fue entonces cuando la conductora del Benidorm Fest desveló la "cláusula de conciencia" que incluye en todos sus contratos para cubrirse las espaldas.

"No hablo de la vida privada de mis concursantes"

Decidida a no ceder en algún tipo de preguntas, la presentadora exige siempre esta condición para poder oponerse libremente. "No hablo de la vida privada de ninguno de mis concursantes. Así sea una persona que viva de las revistas. Me da igual", sentenció la invitada de este domingo de 'Al cielo con ella', asegurando que la vida personal de los participantes no le despierta el más mínimo interés.

"Me interesa lo generosa que es por darnos sus derechos de imagen mientras está en el programa, y solo hablo del programa", insistió Paula Vázquez, que actualmente se encuentra rodeada de varios famosos del corazón en la cocina de 'Bake off: famosos al horno'. La comunicadora explicó que en ocasiones le habían sugerido preguntar: "oye, pero pregúntale si su marido cocina" en el formato.

"Y es como mira, pregúntalo tú. Así que sí, tengo objeción de conciencia", subraya la presentadora, que descubrió este amparo legal a través de una compañera que se oponía a editar contenido relacionado con la tauromaquia. "En realidad no pido cosas que serían más obvias como un camerino. Yo pido mi cláusula de objeción de conciencia. Yo sí creo en el entretenimiento", terminó señalando en el espacio de RTVE Play.