Sonia y Selena: "Pase lo que pase en el Benidorm Fest 2025 siempre seremos leyendas"

El Benidorm Fest 2025 vuelve a ser uno de los eventos musicales más esperados del año, con una edición que promete sorpresas, talento y emoción más que nunca. Entre los artistas que han captado la atención del público se encuentran Sonia y Selena, el mítico dúo musical que regresa con fuerza a los escenarios tras 23 años separadas. Las dos artistas, conocidas por su energía y carisma, han decidido participar en esta preselección de Eurovisión con su tema Reinas, una canción que fusiona pop y sonidos electrónicos, dejando claro que su estilo sigue evolucionando sin perder la esencia que las hizo famosas a principios de los 2000.

Reinas no es solo una apuesta musical, sino también un himno de empoderamiento femenino que celebra la unión, la independencia y la fuerza de las mujeres. En un contexto en el que 'Benidorm Fest' se ha consolidado como una plataforma clave para dar visibilidad a nuevos talentos y revitalizar carreras, Sonia y Selena vuelven con un mensaje claro y una propuesta fresca que, sin duda, pondrá a todos a bailar. Su regreso al certamen promete ser uno de los momentos más destacados de las semifinales. Las dos "reinas" actuarán en el puesto 6 de la primera semifinal, que se ofrece este martes 28 de enero.

'Reinas', con Sonia y Selena, ¿cómo estáis? Ya estamos en Benidorm, ¿cómo están las sensaciones?

SONIA - Bueno, tenemos una sensación súper bonita. Encima estamos en un sitio que a mí me ha encantado. O sea, Benidorm, y encima en este sitio y a tu lado, pues imagínate. Contentísimas.

En vuestra época dorada de 'Yo quiero bailar', ¿hicisteis bolos por aquí por Benidorm?

SELENA - Sí y por muchos pueblos de alrededor.

¿Cómo lo recordáis?

SELENA- Yo no lo recuerdo, porque es que hace 24 años… Pero sí que justamente me ha recordado la misma gente de la calle: "Vosotras vinisteis a tocar a Crevillente, a no sé dónde...". Y digo: "Pues qué guay", o sea que sí, que parece que hemos venido a trabajar mucho por aquí.

Hoy han desvelado el orden de actuación vuestro, de 'Reinas', en las primeras semifinales. ¿Os gusta esta posición o qué pensáis?

SONIA - Yo creo que sí. Es como lo que hablamos de la lotería. Es un bombo y están todos los números. Entonces están todas las canciones allí. El primero o el último... Es dejarse un poquito de supersticiones, es estar, defender tu actuación y que el público después escoja.

¿Cómo habéis vivido esta semana en la que ha habido filtraciones? ¿Para vosotras esto qué supuso?

SONIA - Bueno, es una lástima, sobre todo por tanto esfuerzo trabajado, como antes ha dicho Melody muy bien contestado, que ya no es tanto por uno mismo, sino también por el equipo y la gente que está trabajando. Pero bueno, hay muchas más cosas dentro, eso es un apéndice de todo lo que va a ser el show y lo que tienes que hacer es tirar para adelante y defenderlo con dignidad y lo que tenga que ser será.

Vemos en esta edición mucha variedad de géneros, también mucho urbano, mucho pop, pero sobre todo también mucha artista emergente. No es vuestro caso y por eso os quiero preguntar ¿cómo os gustaría que os recordasen después de este 'Benidorm Fest' y cuál creéis que es vuestro gran valor? ¿Qué os gustaría dejar como sello?

SELENA - Bueno, la perseverancia. Ese es un valor bonito, porque un artista que sigue luchando se mantiene en los escenarios. Y bueno, pues de alguna manera eso, la perseverancia, el respeto.

SONIA - Bueno, pues yo diría, como siempre digo, leyenda. Yo creo que un artista, pase lo que pase, que se quede siempre como una leyenda es bonito y sería una segunda leyenda. Empezamos con 'Yo quiero bailar' y ahora lo que tenga que ser, como digo, será.

¿Alguna pista de la puesta en escena? ¿Qué va a hacer sentir a la gente?

SONIA - Bailar con mucho power de mujeres féminas y fuerza.

SELENA - La canción habla de unidad, de cosas muy bonitas.

Os deseamos toda la suerte del mundo y seguiremos hablando estos días. Si llegaseis a la final, ¿habría algún cambio en la puesta en escena?

SONIA - Yo siempre creo que si llegas a un objetivo siempre tienes que intentar mejorar por sentido común. Pero oye, si también te han escogido por algo y así, a veces los cambios no son buenos.

Toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias.

AMBAS - Gracias.